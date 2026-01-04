Οι διεθνείς αντιδράσεις για την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη Μαδούρο

Η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Καράκας που οδήγησε στη σύλληψη και μεταφορά του προέδρου Νικολάς Μαδούρο προκάλεσε παγκόσμιο σοκ και έντονες διεθνείς αντιδράσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την «αιχμαλώτιση» του Μαδούρο μετά από «επίθεση ευρείας κλίμακας», με εκρήξεις να συνταράσσουν την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας. Ακολουθεί αναλυτική καταγραφή των κυριότερων αντιδράσεων από κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς.

Ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε «ανησυχία» για την κλιμάκωση και την έλλειψη σεβασμού στο διεθνές δίκαιο, προειδοποιώντας για «επικίνδυνο προηγούμενο». Κάλεσε όλες τις πλευρές σε διάλογο χωρίς αποκλεισμούς, με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου.

Λατινική Αμερική

Κολομβία: Ο πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο κατήγγειλε την επίθεση κατά της κυριαρχίας των κρατών της περιοχής, διέταξε ενίσχυση στρατευμάτων στα σύνορα και ζήτησε άμεση σύγκληση ΟΑΚ και ΟΗΕ για συζήτηση της νομιμότητας.

Βραζιλία: Ο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα καταδίκασε τη «σοβαρή παραβίαση εθνικής κυριαρχίας» και τους βομβαρδισμούς ως υπέρβαση του αποδεκτού, καλώντας τα Ηνωμένα Έθνη σε σθεναρή αντίδραση.

Μεξικό: Το ΥΠΕΞ κατήγγειλε τους «μονομερείς» βομβαρδισμούς και προειδοποίησε για σοβαρό κίνδυνο στην περιφερειακή σταθερότητα.

Αργεντινή: Ο Χαβιέρ Μιλέι χαιρέτισε την επιχείρηση με το σύνθημα «η ελευθερία προχωράει μπροστά».

Ισημερινός: Ο Ντανιέλ Νομπόα εξέφρασε ικανοποίηση, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως «ώρα των εγκληματιών ναρκωτσαβιστών» και καλώντας τον λαό της Βενεζουέλας να ανακτήσει τη χώρα του.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ΕΕ κάλεσε σε σεβασμό του διεθνούς δικαίου και προσήλωση σε δημοκρατική, ειρηνική μετάβαση. Η Κάγια Κάλας απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση στον Μάρκο Ρούμπιο, ενώ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας και τάχθηκε υπέρ μετάβασης που σέβεται τον Χάρτη του ΟΗΕ.

Δυτικές χώρες

Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι το Λονδίνο δεν συμμετείχε, δεν θα «χύσει δάκρυ» για το τέλος του καθεστώτος Μαδούρο και θα συνομιλήσει με Ουάσιγκτον.

Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε σε ειρηνική, δημοκρατική μετάβαση, σημειώνοντας ότι ο λαός «απαλλάχθηκε» από τη δικτατορία Μαδούρο.

Ισπανία: Ο Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι δεν θα αναγνωρίσει επέμβαση που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, προειδοποιώντας για αβεβαιότητα και πολεμικές περιπέτειες.

Γερμανία: Ο Φρίντριχ Μερτς επέκρινε τον Μαδούρο για καταστροφή και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ το ΥΠΕΞ κάλεσε σε πολιτική λύση με σεβασμό διεθνών κανόνων.

Ιταλία: Η Τζόρτζα Μελόνι χαρακτήρισε «νόμιμη» και «αμυντική» την επιχείρηση, αλλά τόνισε ότι η στρατιωτική δράση δεν τερματίζει ολοκληρωτικά καθεστώτα.

Ουκρανία: Καταδίκασε τα εγκλήματα του καθεστώτος Μαδούρο χωρίς άμεση αναφορά στην επίθεση.

Ισραήλ: Ο Γεδεών Σάαρ χαιρέτισε την «απομάκρυνση δικτάτορα» και τόνισε ότι ο Τραμπ ενήργησε ως ηγέτης του ελεύθερου κόσμου.

Ασία – Κίνα

Το Πεκίνο εξέφρασε «βαθύ σοκ» και «καταδίκασε σθεναρά» την «καταφυγή στη βία» από τις ΗΠΑ εναντίον κυρίαρχου κράτους. Το ΥΠΕΞ χαρακτήρισε την ενέργεια «ηγεμονική συμπεριφορά» που παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο, πλήττει την κυριαρχία της Βενεζουέλας και απειλεί την ειρήνη στην περιοχή.

Ρωσία

Το ρωσικό ΥΠΕΞ χαρακτήρισε την επίθεση «βαθιά ανησυχητική και καταδικαστέα», σημειώνοντας ότι «η ιδεολογική εχθρότητα θριάμβευσε επί του οικονομικού πραγματισμού». Η Βενεζουέλα θεωρείται βασικός σύμμαχος της Μόσχας στη Λατινική Αμερική.

Ιράν

Το ιρανικό ΥΠΕΞ καταδίκασε σθεναρά την «παράνομη» επίθεση ως κατάφωρη παραβίαση κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας.

Τουρκία

Το ΥΠΕΞ κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση όλες τις πλευρές για αποφυγή επιζήμιων συνεπειών στην περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια.

Νότια Αφρική

Το Γιοχάνεσμπουργκ χαρακτήρισε την επιχείρηση «έκδηλη παραβίαση» του Χάρτη του ΟΗΕ και «παράνομη» μονομερή χρήση βίας.

