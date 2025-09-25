Μαρινάκης: Η Δικαιοσύνη θα εξετάσει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, δεν μπορούμε να παρέμβουμε

Ο κ. Μαρινάκης απέρριψε τις κατηγορίες ότι η κυβέρνηση αντέδρασε αργά στην υπόθεση, επισημαίνοντας ότι ήδη από την επομένη της έναρξης απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, υπήρξε η πρώτη τοποθέτηση στήριξης «σε ανθρώπινο επίπεδο».

Μαρινάκης: Η Δικαιοσύνη θα εξετάσει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, δεν μπορούμε να παρέμβουμε
25 Σεπ. 2025 15:48
Pelop News

Επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης για εργαλειοποίηση της τραγωδίας των Τεμπών εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το αίτημα συγγενών για την εκταφή των σορών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης απέρριψε τις κατηγορίες ότι η κυβέρνηση αντέδρασε αργά στην υπόθεση, επισημαίνοντας ότι ήδη από την επομένη της έναρξης απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, υπήρξε η πρώτη τοποθέτηση στήριξης «σε ανθρώπινο επίπεδο».

Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την τραγωδία: «Εκεί που η κοινωνία βλέπει οδύνη, η αντιπολίτευση βλέπει ευκαιρία να μαζέψει ψήφους, να παίξει παιχνίδι, να στήσει σόου». Μίλησε για «τοξική, προβληματική, χυδαία αντίδραση μεγάλου μέρους της αντιπολίτευσης» και υπογράμμισε: «Από την πρώτη στιγμή είμαστε ανθρώπινα δίπλα σε έναν πατέρα που έχει χάσει το παιδί του».

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε πως, αν και δεν έχει υποβληθεί ευθύ αίτημα εκταφής αλλά υπάρχει σχετική αναφορά στο εξώδικο Ρούτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εξεταστεί. «Είναι θέμα της Δικαιοσύνης εάν θα θεωρήσει επαρκή τρόπο υποβολής αιτήματος το εξώδικο», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, «δεν προδίκασε την απόφαση των εισαγγελικών αρχών».

Υπογράμμισε παράλληλα ότι η κυβέρνηση «δεν παρεμβαίνει και δεν πρόκειται να παρέμβει στη Δικαιοσύνη», απαντώντας στις κατηγορίες περί πολιτικής εμπλοκής. «Το να λες ότι θα το εξετάσει η Δικαιοσύνη και θα αποφασίσει, χωρίς να λες τι θα κάνει η Δικαιοσύνη, δεν έχει σχέση με αυτό που λέει η αντιπολίτευση και ο κ. Τσίπρας», είπε χαρακτηριστικά.

Για την ταχύτητα της Δικαιοσύνης

Αναφορικά με την κριτική ότι η Δικαιοσύνη καθυστερεί να απαντήσει στο αίτημα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε: «Η Δικαιοσύνη έχει τους δικούς της χρόνους. Σκέφτεται κάθε αίτημα με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τη νομοθεσία». Επικαλέστηκε και την εμπειρία του ως δικηγόρος, λέγοντας ότι έχει δει αιτήματα να απαντώνται είτε σε μέρες είτε σε εβδομάδες.

Συμπλήρωσε δε πως «δεν είναι κανονικό να ζητάμε παρέμβαση στη Δικαιοσύνη» και κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα ότι ζητούν ακριβώς αυτό: «Έχουμε φτάσει στο σημείο να τα κάνουμε όλα ίσα κι όμοια. Να βγαίνουν πρώην πρωθυπουργοί και να ζητούν παρέμβαση στη Δικαιοσύνη».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:15 «Βρέθηκαν 13 ιεραρχημένες προσφυγές. Μία εκ των οποίων ήταν της 73χρονης από την Κοζάνη με τα 900.000 ευρώ»
17:08 Πάτρα: Δεν ανάβουν τα φώτα στις ιστορικές σκάλες της Γεροκωστοπούλου και της Πατρέως
17:06 Σημαντική προσθήκη για την ΕΑΠ με τη Λυκούδη
17:00 Επιστρέφουν οι 120 δόσεις; – Νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για χρέη στον ΕΦΚΑ – Ανάσα για μικρομεσαίους και επαγγελματίες
16:54 Επικίνδυνες απομιμήσεις Labubu πλημμυρίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο
16:46 Ο απολογισμός του Επιστημονικού Πάρκου Πάτρας για τη συμμετοχή στη ΔΕΘ
16:38 Συνάντηση Μαστοράκου-Γεωργιάδη: Ποια θέματα έθεσε η Αντιπεριφερειάρχης στον Υπουργό Υγείας
16:30 Χρήστος Μπούρας στο «Εύρηκα»: Ανταγωνισμός μας είναι τα όνειρα των φοιτητών μας
16:22 Η Τουρκία άνοιξε μέτωπο με το Fox News – Η μετάφραση της συνέντευξης Ερντογάν και η συνάντηση με τον Τραμπ
16:14 Τέμπη: Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι
16:06 Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος ήταν κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου και οι γονείς του ούρλιαζαν» – Νεκρός 11χρονος μαθητής σε τροχαίο στο Λαδοχώρι
16:04 Ρούλα Πισπιρίγκου: Το διαφημιστικό τρικ του Κοκκινόπουλου για τη σειρά και ο Αλέξης Κούγιας
15:56 Οι Ρώσοι αρνούνται εμπλοκή στα περιστατικά με drones στη Δανία
15:48 Μαρινάκης: Η Δικαιοσύνη θα εξετάσει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, δεν μπορούμε να παρέμβουμε
15:46 Πάτρα: 28χρονος πιάστηκε στο λιμάνι με MDMA, κάνναβη, κεταμίνη, LSD, ecstasy και παραισθησιογόνα μανιτάρια
15:46 Πίτσα, σάτιρα και social media: Ποιος βάζει τα όρια στο χιούμορ;
15:40 Πανεπιστήμιο Πατρών, Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ενώνουν δυνάμεις για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον
15:32 Σκηνικό «Φαρ Ουέστ» στον Αλισσό: «Πυροβόλησα για εκφοβισμό» – Ελεύθερος με όρους ο 43χρονος
15:24 Ουκρανία: Ποια εδάφη κατέχει η Ρωσία – Μπορεί να τα ανακτήσει το Κίεβο; ΧΑΡΤΕΣ
15:16 Γρεβενά: 52χρονος τραυμάτισε 20χρονο με ξύστρα κεραμικών εστιών!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ