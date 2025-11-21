Μαρινάκης: «Η Ελλάδα ψηλώνει γεωπολιτικά» – Αιχμές προς Ρωσία, Κίνα και Ανδρουλάκη

Σαφείς αιχμές προς Μόσχα, Πεκίνο και ΠΑΣΟΚ άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπερασπιζόμενος τις νέες ενεργειακές και στρατηγικές συνεργασίες της Ελλάδας με τις ΗΠΑ. Τόνισε ότι η χώρα εξελίσσεται σε πύλη ενέργειας για την Ευρώπη, παρά τις αντιδράσεις, και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να «χαμηλώσει τους τόνους».

«Μέσα σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον γεμάτο καταιγίδες, η Ελλάδα ουσιαστικά ψηλώνει. Γίνεται υπολογίσιμη και η γνώμη της μετράει», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Αθήνα σέβεται τις υπάρχουσες συμφωνίες, αλλά προχωρά και σε νέες που εξυπηρετούν το μέλλον της χώρας.

Απαντώντας στη ρωσική αντίδραση μέσω της Μαρίας Ζαχάροβα, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν θα ζητήσει την άδειά της» και πως οι «οργισμένες δηλώσεις» δείχνουν ότι οι επιλογές της κυβέρνησης ακολουθούν τον σωστό δρόμο. Υπογράμμισε επίσης ότι η στήριξη προς την Ουκρανία είναι σταθερή και δεν αλλάζει, ενώ ένα κυρίαρχο κράτος έχει δικαίωμα να αποφασίζει για την αμυντική του πολιτική.

Για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, σημείωσε ότι υπάρχει ήδη στρατηγική συμφωνία, την οποία η Ελλάδα θέλει να ενισχύσει με νέες συνεργασίες που θα φέρουν επενδύσεις, έσοδα και καλύτερες δουλειές. Τόνισε ότι οι απόψεις του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή κινούνται στο ίδιο πλαίσιο με εκείνες του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, καλώντας τον να ρίξει τους τόνους. Κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη ότι προσπάθησε να μετατρέψει μια σοβαρή συζήτηση σε πολιτικό θέαμα, υιοθετώντας «την ίδια τακτική με τα Τέμπη», ενώ υποστήριξε πως είπε «ψέματα σε πανελλήνια μετάδοση». Όπως είπε, η συνολική εικόνα της Εξεταστικής Επιτροπής δικαιώνει τον ρόλο της.

