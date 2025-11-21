Μαρινάκης: «Η Ελλάδα ψηλώνει γεωπολιτικά» – Αιχμές προς Ρωσία, Κίνα και Ανδρουλάκη

Σαφές μήνυμα προς Κίνα, Ρωσία και ΠΑΣΟΚ έστειλε η κυβέρνηση, με τον Παύλο Μαρινάκη να υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα ενισχύει τη γεωπολιτική της θέση μέσω των ενεργειακών συμφωνιών με τις ΗΠΑ και δεν πρόκειται να ζητήσει «άδεια» από κανέναν για τις επιλογές της. Παράλληλα, εξαπέλυσε βολές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη για «πολιτικό σόου» και «ανακρίβειες».

Μαρινάκης: «Η Ελλάδα ψηλώνει γεωπολιτικά» – Αιχμές προς Ρωσία, Κίνα και Ανδρουλάκη
21 Νοέ. 2025 12:45
Pelop News

Σαφείς αιχμές προς Μόσχα, Πεκίνο και ΠΑΣΟΚ άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπερασπιζόμενος τις νέες ενεργειακές και στρατηγικές συνεργασίες της Ελλάδας με τις ΗΠΑ. Τόνισε ότι η χώρα εξελίσσεται σε πύλη ενέργειας για την Ευρώπη, παρά τις αντιδράσεις, και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να «χαμηλώσει τους τόνους».

«Μέσα σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον γεμάτο καταιγίδες, η Ελλάδα ουσιαστικά ψηλώνει. Γίνεται υπολογίσιμη και η γνώμη της μετράει», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Αθήνα σέβεται τις υπάρχουσες συμφωνίες, αλλά προχωρά και σε νέες που εξυπηρετούν το μέλλον της χώρας.

Απαντώντας στη ρωσική αντίδραση μέσω της Μαρίας Ζαχάροβα, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν θα ζητήσει την άδειά της» και πως οι «οργισμένες δηλώσεις» δείχνουν ότι οι επιλογές της κυβέρνησης ακολουθούν τον σωστό δρόμο. Υπογράμμισε επίσης ότι η στήριξη προς την Ουκρανία είναι σταθερή και δεν αλλάζει, ενώ ένα κυρίαρχο κράτος έχει δικαίωμα να αποφασίζει για την αμυντική του πολιτική.

Για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, σημείωσε ότι υπάρχει ήδη στρατηγική συμφωνία, την οποία η Ελλάδα θέλει να ενισχύσει με νέες συνεργασίες που θα φέρουν επενδύσεις, έσοδα και καλύτερες δουλειές. Τόνισε ότι οι απόψεις του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή κινούνται στο ίδιο πλαίσιο με εκείνες του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, καλώντας τον να ρίξει τους τόνους. Κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη ότι προσπάθησε να μετατρέψει μια σοβαρή συζήτηση σε πολιτικό θέαμα, υιοθετώντας «την ίδια τακτική με τα Τέμπη», ενώ υποστήριξε πως είπε «ψέματα σε πανελλήνια μετάδοση». Όπως είπε, η συνολική εικόνα της Εξεταστικής Επιτροπής δικαιώνει τον ρόλο της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:46 Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε ποδηλάτη, νεκρός 76χρονος ΦΩΤΟ
13:35 Αγρίνιο: Η μάνα που στέκεται δίπλα στον 18χρονο Μάριο στην Εντατική του Τορίνο και του εύχεται «χρόνια πολλά»
13:27 Ανδρουλάκης: «Έλλειμμα ασφάλειας στην Ευρώπη – Δεν γίνεται η Ελλάδα να αλλάζει στρατηγική σαν διακόπτη»
13:27 Ξανά στην Εθνική η τριάδα της ΝΕΠ (Τσίγκα, Κοντάκου, Λαμπάτου)
13:21 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Νοεμβρίου
13:12 Οι προειδοποιήσεις της Europol: Πώς εγκληματικά δίκτυα στρατολογούν ανήλικους μέσα από video games
13:07 Ντουμπάι: Μαχητικό Tejas συνετρίβη σε επίδειξη στο Air Show – Φωτιά, πανικός και διακοπή προγράμματος ΒΙΝΤΕΟ
13:03 Βορίζια: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 23χρονος για τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι Φραγκιαδάκη
13:01 Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα σπάει κάθε ρεκόρ πριν κυκλοφορήσει – Ξεπέρασε ακόμη και τον Χάρι Πότερ σε προπαραγγελίες
13:00 Κ. Αχαΐα: Σκελετός και αμφορέας στο νέο Δημαρχείο – Θα εξεταστούν από κλιμάκιο της Εφορείας Αρχαιοτήτων
12:53 Ζωή Κωνσταντοπούλου vs Δημήτρη Ουγγαρέζου: Έντονη αντίδραση on air για το σχόλιο περί Καραναστάση ΒΙΝΤΕΟ
12:45 Μαρινάκης: «Η Ελλάδα ψηλώνει γεωπολιτικά» – Αιχμές προς Ρωσία, Κίνα και Ανδρουλάκη
12:39 Κέρκυρα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας μετά τη σφοδρή κακοκαιρία
12:35 Παπασταύρου κατά Φάμελλου: «Αδαής ή συκοφάντης;» – Σκληρή σύγκρουση για τους υδρογονάνθρακες
12:30 «Βραχιολάκια» σε φυγόποινες σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα
12:30 Αίγιο: Θεία λειτουργία στον Ι.Ν. Εισοδίων – Συγκίνηση και κατάνυξη
12:20 Κύματα από τα βάθη: Τι αποκάλυψαν οι επιστήμονες για το φαινόμενο που συγκλόνισε τη Σαντορίνη το 2025
12:18 Άδωνις κατά Τσίπρα: «Βατερλό» το βιβλίο – Σκληρή επίθεση για Λαφαζάνη, επιλογές και «χαρακτήρα»
12:15 Πιάστηκε με ποσότητα κοκαΐνης στη Βάρδα
12:15 Πένθος για τον Νίκο Χαρδαλιά: «Πατέρα μου αγαπημένε… μέχρι να ξαναβρεθούμε»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ