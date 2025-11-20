Μαρινάκης: «Η Ελλάδα ψηλώνει σε οικονομία, εξωτερική πολιτική και κράτος δικαίου»

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπερασπίστηκε από το βήμα της Βουλής το σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό της ΕΡΤ και την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης (European Media Freedom Act).

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι με το νομοσχέδιο «θωρακίζεται θεσμικά και διοικητικά η ΕΡΤ» και για πρώτη φορά ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος προέκυψαν από ανοιχτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ με γραπτές εξετάσεις και ανεξάρτητους βαθμολογητές. Παράλληλα, οι γενικοί διευθυντές θα επιλέγονται στο εξής με δημόσια πρόσκληση και αντικειμενικά κριτήρια.

Αναφέρθηκε στην είσπραξη ανείσπρακτων οφειλών του ανταποδοτικού τέλους ύψους 52 εκατ. ευρώ, χαρακτηρίζοντας «πληγή δεκαετίας» την προηγούμενη κατάσταση, και απέρριψε ως «δωράκι» την αύξηση από 0,5% σε 1% της προμήθειας των παρόχων ενέργειας.

Δέχθηκε νομοθετική βελτίωση ώστε στην Επιτροπή για το Κίνητρο Απόδοσης του ΔΣ να συμμετέχει και εκπρόσωπος των εργαζομένων, ενώ υπερασπίστηκε το bonus στο προσωπικό ως «επιστροφή μέρους όσων στερήθηκαν εδώ και 15 χρόνια», χρηματοδοτούμενο από πλεονάσματα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε δημοσιεύματα περί επιδότησης 70 εκατ. ευρώ σε ιδιωτικά κανάλια, διευκρινίζοντας ότι τα χρήματα αφορούν υποδομές για λευκές περιοχές και υβριδική τηλεόραση με αυστηρές προϋποθέσεις.

Απαντώντας στην αντιπολίτευση, χαρακτήρισε «ανέκδοτο» τις κατηγορίες για συγκάλυψη στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και υπερασπίστηκε την πρόοδο της Ελλάδας στο Κράτος Δικαίου, επικαλούμενος την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καταγράφει σημαντική βελτίωση στην προστασία δημοσιογράφων και ελευθερίας Τύπου, χωρίς σύσταση για την ΕΡΤ.

«Η Ελλάδα επιστρέφει γιατί ψηλώνει ουσιαστικά σε οικονομία, εξωτερική πολιτική και θεσμικά ζητήματα», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι η χώρα ανακτά την αξιοπιστία της κόντρα σε «εγχώριους συκοφάντες».

