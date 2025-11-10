Μαρινάκης: «Η Ελλάδα θωρακίζει την ενεργειακή της ασφάλεια – Χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και χαμηλότερες τιμές ενέργειας»

Η Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα εποχή ενεργειακής ασφάλειας και ανάπτυξης, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, σημειώνοντας ότι οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στο P-TEC Forum στην Αθήνα θα έχουν ουσιαστικό θετικό αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία.

«Ο Κάθετος Διάδρομος, που συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία, καθώς και με τη Σλοβακία και την Ουγγαρία, με αφετηρία την Αλεξανδρούπολη, θα αποτελέσει την κεντρική ενεργειακή αρτηρία της Ανατολικής Ευρώπης και βασικό εργαλείο για την ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης θα οδηγήσει σε χιλιάδες νέες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη για τις τοπικές κοινωνίες και χαμηλότερες τιμές ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Αναφερόμενος στα φορολογικά μέτρα που ψηφίστηκαν στη Βουλή, επισήμανε ότι η ευρεία κοινοβουλευτική αποδοχή τους επιβεβαιώνει πως οι επιλογές της κυβέρνησης είναι ρεαλιστικές, κοινωνικά δίκαιες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες της οικονομίας, παρά την αρχική κριτική της αντιπολίτευσης.

