Μαρινάκης: «Ιστορική ημέρα» η υποψηφιότητα Πιερρακάκη – Ρυθμίσεις για Μάτι & Μάνδρα, στήριξη σε αγρότες, νέα τιμολόγια και παρεμβάσεις σε Μετρό–Συγκοινωνίες

Ως «ιστορική» για την Ελλάδα χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη σημερινή ημέρα ψηφοφορίας στο Eurogroup για την ανάδειξη νέου προέδρου, με έναν εκ των δύο υποψηφίων να είναι ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Μιλώντας στη Θεσσαλονίκη, υπογράμμισε ότι η υποψηφιότητα αυτή «απηχεί τη μεθοδική δουλειά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία μεγαλώνει την πίτα και μειώνει τους φόρους δίκαια».

Όπως δήλωσε, «η Ελλάδα, δέκα χρόνια μετά τις ουρές στα ATM και τα capital controls, έχει επιστρέψει στον πυρήνα των ευρωπαϊκών αποφάσεων», θεωρώντας ότι η υποψηφιότητα Πιερρακάκη συμβολίζει τόσο την προσπάθεια των πολιτών όσο και τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης.

Ρυθμίσεις για Μάτι και Μάνδρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσίασε αναλυτικά τις ρυθμίσεις που εντάσσονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες –όπως είπε– «ισοδυναμούν με αντίστοιχες που υιοθετήθηκαν για τα θύματα των Τεμπών».

Μεταξύ άλλων προβλέπονται:

Πλήρης θωράκιση των αποζημιώσεων, οι οποίες χαρακτηρίζονται αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες.

Ειδική σύνταξη 1.700 ευρώ μηνιαίως για συγγενείς θυμάτων και εγκαυματίες.

Καθολική διαγραφή οφειλών προς Εφορία, Ταμεία και ΟΤΑ.

Πλήρης κάλυψη νοσηλείας και αποκατάστασης για εγκαυματίες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Δωρεάν ψυχολογική στήριξη για οικογένειες θυμάτων.

Αγρότες – πληρωμές και συνάντηση

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι μέχρι το τέλος του έτους οι αγρότες θα έχουν λάβει συνολικά 3,8 δισ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κρατικό προϋπολογισμό και τον ΕΛΓΑ, ποσό υψηλότερο από κάθε άλλη χρονιά.

Αναφέρθηκε επίσης στην προγραμματισμένη συνάντηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα με αγρότες από την Κρήτη.

«Πορτοκαλί» τιμολόγια ρεύματος

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε την υπογραφή της υπουργικής απόφασης για τα νέα Πορτοκαλί Τιμολόγια, που θα επιτρέψουν στους καταναλωτές –κυρίως στις ώρες υψηλής παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ– να επωφεληθούν από χαμηλότερες χρεώσεις.

Η εφαρμογή τους ξεκινά:

1η Φεβρουαρίου 2026 για μεγάλες επιχειρήσεις

1η Απριλίου 2026 για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις.

Ελικόπτερα Super Puma και πρόοδος έργου

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης Γιάννης Κεφαλογιάννης επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Airbus Helicopters και διαπίστωσε την πρόοδο των τριών πρώτων ελικοπτέρων H215 Super Puma. Η σύμβαση –ύψους 311,2 εκατ. ευρώ– αφορά συνολικά οκτώ ελικόπτερα με δικαίωμα για δύο ακόμη.

Εκπαίδευση – νέα πειραματικά σχολεία

Με απόφαση της υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη, 13 νέα πειραματικά σχολεία μπαίνουν σε λειτουργία. Τα εννέα ξεκινούν το 2026–2027 και τέσσερα το 2027–2028.

Μετρό και συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης

Ο κ. Μαρινάκης έδωσε στοιχεία για την επιβατική κίνηση και τις συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης:

Από Οκτώβριο 2024 έως Οκτώβριο 2025, 27,04 εκατ. επιβάτες χρησιμοποίησαν το Μετρό.

Κατά μέσο όρο σημειώνονται 2,4 εκατ. επιβιβάσεις τον μήνα.

Προχωρά η επέκταση προς Καλαμαριά.

Τα λεωφορεία σε κυκλοφορία ανέρχονται στα 510, από τα οποία το 80% του στόλου είναι ενεργό.

Ο μέσος όρος ηλικίας των οχημάτων έχει μειωθεί στα 7,8 χρόνια (από 14,5 το 2019).

100 νέα λεωφορεία αναμένονται το πρώτο δίμηνο του 2026 και 50 ηλεκτρικά αρθρωτά τον Ιούλιο.

Τέλος, ενημέρωσε ότι την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

