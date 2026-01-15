Μαρινάκης: «Καμία ποινική ευθύνη για Βορίδη και Αυγενάκη» – Απαντήσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ, εμβολιασμούς, Τουρκία και δημοσκοπήσεις

Απαντήσεις σε σειρά θεμάτων έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά το briefing, σχολιάζοντας όσα ανέφερε στην εξεταστική επιτροπή ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Αραχωβίτης περί πολιτικών ευθυνών των Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι οι δύο υπουργοί εφάρμοσαν πρακτικές που «κληρονόμησαν», τονίζοντας ότι οι πρώτοι διασταυρωτικοί έλεγχοι έγιναν επί κυβέρνησης ΝΔ. Όπως ανέφερε, «δεν υπήρχε καμία ποινική ευθύνη», ενώ χαρακτήρισε ατεκμηρίωτη την προσπάθεια, όπως είπε, «να κρεμαστούν στα μανταλάκια δύο υπουργοί».

Αναφερόμενος στην καταγγελία της Ευαγγελία Λιακούλη για απόκρυψη επιστολής της Κομισιόν σχετικά με τον εμβολιασμό αιγοπροβάτων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι η Ελλάδα ακολουθεί την ευρωπαϊκή πρακτική, επισημαίνοντας πως δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο στην Ευρώπη. Παρέπεμψε, επίσης, σε τοποθετήσεις του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και στις δηλώσεις του επιτρόπου Χάνσεν, ο οποίος χαρακτήρισε τον εμβολιασμό «ύστατο μέτρο».

Για τις δημοσκοπήσεις που μετρούν υποθετικά κόμματα ή πολιτικά σενάρια, ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αμφισβητήσει έρευνες, σημειώνοντας ωστόσο ότι η σύγκριση υπαρκτών με ανύπαρκτα κόμματα «δεν προσφέρει κάτι ουσιαστικό».

Σχετικά με τις δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν για επικείμενη συνάντηση Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν – Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέφερε ότι τα δύο επιτελεία αναζητούν κοινή ημερομηνία εντός Φεβρουαρίου, υπογραμμίζοντας πως μοναδική διαφορά Ελλάδας – Τουρκίας παραμένει ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας βάσει διεθνούς δικαίου.

Ερωτηθείς για την επίθεση της Μόσχας προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίος, δήλωσε ότι είναι «ιερή υποχρέωση όλων των Ορθοδόξων» να σταθούν στο πλευρό του.

Για το πόρισμα σχετικά με το FIR Αθηνών και την παραίτηση του διοικητή της ΥΠΑ, ανέφερε ότι η παραίτηση δεν συνιστά προσωποποίηση ευθύνης, ενώ τόνισε πως απαιτείται ταχύτερη στελέχωση και βελτίωση των υπηρεσιών.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στο Ιράν, εξέφρασε αλληλεγγύη στον ιρανικό λαό, καταδικάζοντας κάθε μορφή βίας, ενώ για το ζήτημα της Γροιλανδίας σημείωσε ότι η Ελλάδα συντάχθηκε από την πρώτη στιγμή με την ευρωπαϊκή θέση.

Τέλος, επιβεβαίωσε ότι προωθείται ρύθμιση για εξαήμερη άδεια μονογονεϊκών οικογενειών στο Δημόσιο και σχολίασε δήλωση του Άδωνις Γεωργιάδης, υπογραμμίζοντας ότι οι υπουργοί έχουν υποχρέωση να υπερασπίζονται δημόσια το έργο τους.

