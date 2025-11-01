Μαρινάκης: «Κανένας πολίτης δεν θα μείνει χωρίς ΕΛΤΑ – Καμία απώλεια θέσεων για μόνιμους υπαλλήλους»

Για τις αλλαγές στα Ελληνικά Ταχυδρομεία, τις διασφαλίσεις για τους εργαζόμενους και τη συνέχιση της εξυπηρέτησης των πολιτών μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στο OPEN TV, τονίζοντας πως οι αποφάσεις εντάσσονται σε ένα σχέδιο εκσυγχρονισμού και εξορθολογισμού των δημόσιων υπηρεσιών.

01 Νοέ. 2025 14:48
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διευκρίνισε ότι τα ΕΛΤΑ λειτουργούν ανεξάρτητα από το κράτος, καθώς από το 2018 έχουν ενταχθεί στο Υπερταμείο, σύμφωνα με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ανέφερε, στόχος της κυβέρνησης είναι να εξασφαλιστεί η φυσική παρουσία των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα, ακόμη και μετά την αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων.

«Κανένας πολίτης δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση. Οι υπηρεσίες θα συνεχιστούν μέσω καταστημάτων που παραμένουν ανοιχτά, με διανομείς, κούριερ ή συνεργάτες σε απομακρυσμένες περιοχές», υπογράμμισε ο Μαρινάκης, επισημαίνοντας ότι η διανομή του έντυπου Τύπου θα συνεχιστεί κανονικά σε όλη την επικράτεια.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι κανένας μόνιμος υπάλληλος δεν θα χάσει τη δουλειά του, αν και ορισμένοι συμβασιούχοι ενδέχεται να επηρεαστούν λόγω του περιορισμού λειτουργικών εξόδων. «Κάθε κατάστημα κοστίζει έως 150.000 ευρώ τον χρόνο, με ελάχιστη δραστηριότητα. Ο φορολογούμενος δεν μπορεί να πληρώνει επ’ άπειρον χωρίς ανταποδοτικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τους αγρότες και τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε και το ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων, σημειώνοντας ότι οι καθυστερήσεις αφορούν «μόνο μειοψηφία αγροτών».

«Οι μόνοι που ξεβολεύτηκαν είναι οι απατεώνες», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως οι υγιείς παραγωγοί θα λάβουν αυξημένες ενισχύσεις. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως σημείωσε, έχει ήδη προγραμματίσει την καταβολή 950 εκατ. ευρώ στους δικαιούχους μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η θέση της Ελλάδας στο διεθνές σκηνικό

Αναφερόμενος στην εξωτερική πολιτική, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε τη σημασία των στρατηγικών συμμαχιών με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στη νέα Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόιλ και στη συνεχή ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας.

Σχολίασε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα, με τα νέα Rafale και F-35, έχει πλέον ισχυρή αποτρεπτική ισχύ και αποτελεί «σταθερή δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο».

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι οι πρόσφατες αποφάσεις για τα ΕΛΤΑ, τους αγρότες και τις διεθνείς σχέσεις αποτελούν μέρος ενός ενιαίου σχεδίου σταθερότητας και μεταρρυθμίσεων, που στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη και την αξιοπιστία του κράτους.
