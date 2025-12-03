Μαρινάκης: «Ο διάλογος με τους αγρότες δεν σταμάτησε – Δεν θα δοθούν λεφτά που δεν υπάρχουν»

Ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει σταθερά συνεννόηση με τους αγρότες, σημειώνοντας πως τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί αιτήματα δεκαετιών. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Αστυνομία θα εφαρμόσει τον νόμο σε περιπτώσεις αποκλεισμού τελωνείων και λιμανιών, ενώ ξεκαθάρισε ότι οικονομικές παροχές «χωρίς αντίκρισμα» δεν μπορούν να δοθούν.

Υπογράμμισε ότι κάθε επιπλέον έσοδο από την ανάπτυξη της οικονομίας και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής επιστρέφει στην κοινωνία, και ότι η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα παραμένει κεντρική προτεραιότητα.

Παράλληλα, σημείωσε πως το κράτος δεν μπορεί να επιτρέπει μορφές διεκδίκησης που αντιβαίνουν στην ελευθερία των υπολοίπων πολιτών, τονίζοντας ότι η Αστυνομία είναι υποχρεωμένη να παρέμβει όταν παρακωλύονται ζωτικοί κόμβοι και υποδομές, όπως λιμάνια και τελωνεία. Όπως είπε, «ένα σοβαρό κράτος δεν μπορεί να λειτουργεί με λογικές που πλήττουν την καθημερινότητα των πολιτών».

Αναφερόμενος στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, παραδέχτηκε ότι υπήρξε καθυστέρηση λόγω του νέου συστήματος, αλλά πρόσθεσε ότι οι φετινές ενισχύσεις θα είναι αυξημένες. Υποστήριξε ότι τα νέα φίλτρα στις διαδικασίες πληρωμής διασφαλίζουν ότι τα χρήματα πηγαίνουν σε πραγματικούς παραγωγούς και όχι σε «μπαταχτσήδες» ή «απατεώνες». Υπενθύμισε ότι έχουν σταλεί χιλιάδες ΑΦΜ στη Δικαιοσύνη για έλεγχο και έχουν μπλοκαριστεί δεκάδες χιλιάδες άλλα.

Στο πεδίο της φορολογίας, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τις μειώσεις φόρων με τρόπο που δεν υποθηκεύει το μέλλον των επόμενων γενεών. Έφερε ως παράδειγμα τη σημαντική μείωση του φόρου εισοδήματος από το 2026, που θα φτάσει έως και το 9% για τρίτεκνους και νέους έως 30 ετών. Επίσης, σημείωσε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ είναι η πρώτη που υλοποίησε μόνιμη λύση για την επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο καθώς και ειδική ρύθμιση για το αγροτικό ρεύμα διάρκειας δέκα ετών.

Απαντώντας στην κριτική του Νίκου Ανδρουλάκη περί χρέους 3,4 δισ. στον πρωτογενή τομέα, έκανε λόγο για «επιστροφή στη λογική του “λεφτά υπάρχουν”», υπογραμμίζοντας ότι οι πόροι δεν είναι απεριόριστοι. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι οι διαθέσιμοι πόροι να διατίθενται με τρόπο δίκαιο, ρεαλιστικό και μακροπρόθεσμα βιώσιμο.

Σχετικά με τις τιμές και τον πληθωρισμό, υποστήριξε ότι ο μηνιαίος δείκτης έμεινε σταθερός και ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα έχει κινηθεί χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους περισσότερους μήνες της τελευταίας διετίας. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι η ακρίβεια παραμένει μεγάλο πρόβλημα και επανέλαβε ότι η αύξηση των εισοδημάτων, σε συνδυασμό με εντατικούς ελέγχους στην αγορά, αποτελεί τη μόνη ουσιαστική απάντηση.

Τέλος, σχολιάζοντας τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για μειώσεις ΦΠΑ, σημείωσε ότι τέτοια μέτρα έχουν υψηλό δημοσιονομικό κόστος και μικρό τελικό όφελος για τους καταναλωτές, υπενθυμίζοντας ότι χώρες όπως η Ισπανία αναγκάστηκαν να τα ανακαλέσουν. Αντίθετα, όπως τόνισε, η μείωση του φόρου εισοδήματος αφήνει πραγματικό κέρδος στα νοικοκυριά.

