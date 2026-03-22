Μαρινάκης: «Οι εκθέσεις του 2024 και του 2025 επιβεβαιώνουν την πρόοδο στην ελευθερία του Τύπου»

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντά για το κράτος δικαίου, τη σάτιρα και τις πολιτικές εξελίξεις, κάνοντας λόγο για βελτίωση των δεικτών στην Ελλάδα.

22 Μαρ. 2026 22:51
Στην αντεπίθεση πέρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχετικά με τις αιτιάσεις για την ελευθερία του Τύπου και το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Σε συνέντευξή του στο vidcast «Face2face» του nea.gr, ο κ. Μαρινάκης επικαλέστηκε τις επίσημες ευρωπαϊκές εκθέσεις, τονίζοντας ότι η χώρα παρουσιάζει σταθερή αναβάθμιση.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι ο πλέον αξιόπιστος δείκτης είναι η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δείχνει ότι η Ελλάδα έχει πλέον λιγότερες συστάσεις από 15 άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

«Οι δύο καλύτερες εκθέσεις της Ευρώπης για τα ζητήματα ελευθεροτυπίας και ασφάλειας δημοσιογράφων είναι του 2024 και του 2025», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας τη βελτίωση σε θεσμικές παρεμβάσεις, όπως η κατάργηση της απλής δυσφήμισης και η ενίσχυση της διαφάνειας.

Παράλληλα, διαχώρισε τις επίσημες εκθέσεις από εκείνες ορισμένων ΜΚΟ, τις οποίες χαρακτήρισε υποκειμενικές, ενώ έθεσε μια «κόκκινη γραμμή» ανάμεσα στη σάτιρα και τη «δολοφονία χαρακτήρων».

Κριτική στην αντιπολίτευση και τα «τηλεδικαστήρια»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε δριμεία κριτική στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την για εργαλειοποίηση της τραγωδίας των Τεμπών με στόχο την πολιτική ανέλιξη. Επίσης, στηλίτευσε τη λειτουργία των «τηλεδικαστηρίων» και τη διασπορά παραπληροφόρησης, σημειώνοντας ότι η δικαιοσύνη είναι η μόνη αρμόδια να κρίνει εκκρεμείς υποθέσεις, όπως αυτή των παρακολουθήσεων.

Για το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι υπό την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη το κόμμα έχει μετακινηθεί πολιτικά, υιοθετώντας ρητορική που δεν συνάδει με το παρελθόν του.

Πέρα από την πολιτική, ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε για την εμπειρία του με αυτοάνοσο νόσημα, τονίζοντας τη σημασία της πρόληψης.

Παράλληλα πρότεινε την ταυτοποίηση των χρηστών από τις εταιρείες για την καταπολέμηση της παραβατικότητας, ειδικά προς προστασία των ανηλίκων, ενώ μετέφερε τη συμβουλή του Πρωθυπουργού να παραμείνει αυθεντικός στην «ηλεκτρική καρέκλα» του εκπροσώπου, παρά την πίεση και την τοξικότητα της θέσης.

Κλείνοντας, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επίτευξη αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, τονίζοντας ότι «στην πολιτική πρέπει να μένεις όσο σε ψηφίζει ο κόσμος».

