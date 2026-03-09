Μαρινάκης: Παρέμβαση αν υπάρξουν αυξήσεις τιμών λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι θα παρέμβει εφόσον παρουσιαστούν αυξήσεις τιμών ή φαινόμενα κερδοσκοπίας εξαιτίας της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση έχει εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι σε τέτοιες καταστάσεις δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί από την αρχή η διάρκεια ή η ένταση των εξελίξεων.

«Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι γνωρίζει από διαχείριση κρίσεων. Δεν μπορείς να γνωρίζεις από την αρχή τη διάρκεια και την έκτασή της. Έχουμε αποδείξει σε περιπτώσεις έκτακτων καταστάσεων ότι δεν αφήνουμε την κοινωνία αβοήθητη», ανέφερε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι ο πρωθυπουργός βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους αρμόδιους υπουργούς, ενώ υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός για την αντιμετώπιση πιθανών επιπτώσεων.

«Ο πρωθυπουργός βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους υπουργούς. Υπάρχει σχέδιο και όταν κριθεί ότι είναι τελικό και υπάρχει ανάγκη για ανακοινώσεις, θα γίνουν σε εύλογο χρονικό διάστημα», σημείωσε.

Παράλληλα κάλεσε σε ψυχραιμία, επισημαίνοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την πορεία των τιμών, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας.

«Καλό είναι να μην δημιουργείται πανικός και αβεβαιότητα. Οι υπηρεσίες παρακολουθούν τις τιμές στην ενέργεια και είμαστε εδώ, δεν αφήνουμε τους πολίτες απροστάτευτους όταν παρατηρούνται φαινόμενα έκτακτων αυξήσεων», πρόσθεσε.

Επαναπατρισμοί Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από περιοχές της Μέσης Ανατολής, εξαιτίας της κλιμάκωσης των συγκρούσεων.

Όπως ανέφερε, μέσα σε πέντε ημέρες επαναπατρίστηκαν συνολικά 1.039 Έλληνες πολίτες από το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Ισραήλ, το Ομάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τα Παλαιστινιακά εδάφη.

Για την επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν μισθωμένα αεροσκάφη του Υπουργείου Εξωτερικών, στρατιωτικά αεροπλάνα και χερσαία μέσα, ενώ η κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΞ συνεργάζεται με τις ελληνικές πρεσβείες και τα προξενεία στις εμπλεκόμενες χώρες.

Στρατιωτική συνδρομή στη Βουλγαρία

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε επίσης ότι η Ελλάδα παρέχει μέσα και προσωπικό για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος της γειτονικής χώρας, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ, μεταφέρθηκε πυροβολαρχία PATRIOT σε περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, προκειμένου να καλύψει μεγάλο μέρος της βουλγαρικής επικράτειας.

Παράλληλα, ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών F-16 μεταστάθμευσε σε αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας για την παροχή πρόσθετης αεροπορικής κάλυψης.

Στοιχεία για την πορεία της οικονομίας

Αναφερόμενος στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι το 2025 καταγράφηκε ρυθμός ανάπτυξης 2,1%, παρά το δύσκολο διεθνές περιβάλλον και τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το τελευταίο τρίμηνο του 2025 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ την ίδια περίοδο η αύξηση στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώθηκε σε 1,2% και 1,4% αντίστοιχα.

Παράλληλα, οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 9% το 2025, ξεπερνώντας τα 37 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σημείωσαν άνοδο 1,7%.

Όπως σημείωσε, η ανάπτυξη αυτή αποτυπώθηκε και στο εισόδημα των πολιτών, καθώς οι πραγματικές δαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 2%, ενώ οι αμοιβές των μισθωτών ενισχύθηκαν κατά 6,6% σε σχέση με το 2024.

Ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε επίσης στη λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, σημειώνοντας ότι τον Φεβρουάριο του 2026 ολοκληρώθηκαν 2.055 υποθέσεις.

Συνολικά, από την έναρξη λειτουργίας του μηχανισμού έχουν ολοκληρωθεί περισσότερες από 55.000 ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους άνω των 17 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Συμφωνία για τον εκσυγχρονισμό της αεροναυτιλίας

Τέλος, ανακοινώθηκε η υπογραφή συμφωνίας τεχνικής υποστήριξης ανάμεσα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και τον ευρωπαϊκό οργανισμό Eurocontrol για ζητήματα αεροναυτιλίας.

Η συμφωνία εντάσσεται στο εθνικό σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας και υπηρεσιών αεροναυτιλίας, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας, της αξιοπιστίας και της λειτουργίας του ευρωπαϊκού δικτύου.

