Μαρινάκης: «Πιστεύουμε στον διάλογο, δεν κάνουμε υποχωρήσεις» – Σαφές μήνυμα σε Τουρκία, θέση για Γάζα και μεταναστευτικό

Από τον διάλογο με την Τουρκία και τις εξελίξεις στη Γάζα μέχρι την κριτική για το μεταναστευτικό και την αναφορά στον Αντετοκούνμπο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έστειλε ηχηρά μηνύματα.

17 Σεπ. 2025 12:15
Pelop News

«Η κυβέρνηση αυτή και προσωπικά ο πρωθυπουργός πιστεύουν στον διάλογο με την Τουρκία και με το σύνολο των γειτονικών μας χωρών. Ο διάλογος, όμως, δεν σημαίνει καμία υποχώρηση, σημαίνει ενδυνάμωση». Με αυτά τα λόγια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8, αναφέρθηκε ενόψει και της πιθανής συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης έχει ισχυροποιήσει τη θέση της Ελλάδας, φέρνοντας ως παραδείγματα την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, τις συμφωνίες ΑΟΖ με Αίγυπτο και Ιταλία, αλλά και το θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο. «Η Ελλάδα μετατρέπεται σε έναν ισχυρό παίκτη στην περιοχή, σε μια περίοδο απόλυτης αβεβαιότητας», σημείωσε.

Σχετικά με την τουρκική NAVTEX και την ετοιμότητα που διατάχθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις, υπογράμμισε ότι «το ζήτημα διαχειρίζεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας» και δεν χρειάζεται περαιτέρω σχολιασμός.

Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η Ελλάδα έχει από την αρχή καταδικάσει την επίθεση της Χαμάς, ζητώντας την απελευθέρωση των ομήρων. Υπογράμμισε ωστόσο πως «κάθε ανθρώπινη ζωή έχει την ίδια αξία» και υπενθύμισε την παρέμβαση της χώρας στον ΟΗΕ για ψήφισμα που ζητά κατάπαυση του πυρός και προστασία των αμάχων. «Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε αυτή την τραγωδία», ανέφερε.

Για το μεταναστευτικό, στάθηκε στον πρόσφατο νόμο και την τροπολογία που όπως είπε μείωσε κατά 80% τις ροές νοτίως της Κρήτης. Τόνισε ότι η πολιτική της κυβέρνησης στηρίζεται σε τρεις άξονες: ταχεία εξέταση ασύλου, αυστηρή προστασία συνόρων και επιστροφές. «Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι χώρα όπου κάποιος μπαίνει παράνομα και μετά από χρόνια νομιμοποιείται. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: φυλακή ή επιστροφή», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, απαντώντας στην κριτική που συνδέει την πολιτική αυτή με το παράδειγμα της οικογένειας Αντετοκούνμπο, ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «χαμηλού επιπέδου πολιτική εκμετάλλευση». «Είναι άλλο πράγμα ο παράνομος μετανάστης και άλλο ένας άνθρωπος-πρότυπο, όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που διαφημίζει τη χώρα μας σε όλο τον κόσμο. Όταν δεν υπάρχουν επιχειρήματα, καταφεύγουν στον λαϊκισμό», σχολίασε, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι βάζει τις ιδεοληψίες πάνω από το εθνικό συμφέρον.
