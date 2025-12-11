Μαρινάκης προς αγρότες: «Είμαστε εδώ για διάλογο – όχι σε μαξιμαλιστικά αιτήματα και ασυδοσία»

Με αναφορές στην ταλαιπωρία των πολιτών και στους κινδύνους που δημιουργεί η εκτροπή της κυκλοφορίας σε παρακαμπτηρίους, ο Παύλος Μαρινάκης κάλεσε εκ νέου τους αγρότες να ορίσουν εκπροσώπους, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση «είναι εδώ» για συνάντηση. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνουν δεκτά «μαξιμαλιστικά αιτήματα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκίνησε την τοποθέτησή του σημειώνοντας ότι η κατάσταση στα οδικά δίκτυα έχει επιβαρυνθεί σημαντικά λόγω των μπλόκων, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων και δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα σε μετακινήσεις και οικονομική δραστηριότητα. «Χθες το είπαμε με τη μορφή έκκλησης. Η κυκλοφορία σε παρακαμπτήριες πλέον αυξάνει τις πιθανότητες ατυχημάτων, καθυστερούν θεραπείες, αγωνιούν οι ξενοδόχοι, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα Τρίκαλα» ανέφερε.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να ακούσει τα αιτήματα των αγροτών, αλλά χωρίς υπερβολές: «Δεν θα δεχθούμε μαξιμαλιστικά αιτήματα. Λέμε όχι στην ασυδοσία και στην ταλαιπωρία της κοινωνίας. Θέλουμε να μάθουμε ποιοι θα έρθουν και με ποιους θα συνομιλήσει η κυβέρνηση».

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επανέλαβε ότι η μεταφορά του οργανισμού στην ΑΑΔΕ αποτελεί «κομβική» απόφαση που επέτρεψε την εκταμίευση των φετινών ενισχύσεων. «Ευτυχώς που έστω και τώρα γίνονται έλεγχοι. Με προσωπική απόφαση Μητσοτάκη ο ΟΠΕΚΕΠΕ περνάει στην ΑΑΔΕ. Αν δεν γίνονταν αυτά, δεν θα είχαμε πληρωμές. Τα δύο ενδεχόμενα ήταν ή οι πληρωμές όπως γίνονται τώρα ή καθόλου πληρωμές» σημείωσε.

Παραδέχτηκε καθυστέρηση περίπου ενός μήνα στις πληρωμές, επισημαίνοντας όμως ότι με το νέο πλαίσιο «οι έντιμοι αγρότες θα παίρνουν περισσότερα».

Σε ερώτηση για τις αντιδράσεις βουλευτών αναφορικά με την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, απάντησε:

«Αν δεν είχε ληφθεί αυτή η απόφαση, πολύ δύσκολα θα είχαμε πάρει το πράσινο φως από την Κομισιόν. Η μεταφορά ήταν το πιο σημαντικό κλειδί για να ξεκλειδώσουν οι φετινές και οι επόμενες επιδοτήσεις. Δεν είναι απόφαση υπό συζήτηση — είναι απόφαση που καθιστά δυνατή τη συζήτηση».

Κλείνοντας, τόνισε: «Δεν είμαστε εδώ για να είμαστε ευχάριστοι, αλλά για να είμαστε χρήσιμοι».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



