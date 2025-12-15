Μαρινάκης προς αγρότες: Στις 3 η απάντηση της Κυβέρνησης – «Υπάρχουν μαξιμαλιστικά αιτήματα – Ο διάλογος έχει όρια»

Στις 3 το μεσημέρι αναμένεται να τοποθετηθεί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, για τα αιτήματα των αγροτών, την ώρα που οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται και τα μπλόκα ενισχύονται ενόψει των εορτών.

Μαρινάκης προς αγρότες: Στις 3 η απάντηση της Κυβέρνησης - «Υπάρχουν μαξιμαλιστικά αιτήματα – Ο διάλογος έχει όρια»
15 Δεκ. 2025 13:40
Pelop News

Δηλώσεις για τα αιτήματα των αγροτών που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους αναμένεται να πραγματοποιήσει στις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Την ανακοίνωση έκανε νωρίτερα, κατά τη διάρκεια του κυβερνητικού briefing, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι ο υπουργός θα θέσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί η κυβέρνηση, καθώς αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα ακόμη και κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, «υπάρχουν αιτήματα που είναι απολύτως μαξιμαλιστικά και δεν μπορούν να ικανοποιηθούν λόγω των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τονίζοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι «να δίνει όσα παραπάνω μπορεί, στο μέτρο του εφικτού». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα πλήρωσε ακριβά τη λογική της πλειοδοσίας» και πως υπάρχουν όρια που δεν μπορούν να ξεπεραστούν.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε το κάλεσμα για διάλογο, λίγες ώρες μετά τη δημόσια παρέμβαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είχε προτρέψει τους αγρότες να προσέλθουν σε συζήτηση για τα αιτήματά τους.

Νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας, αντιπροσωπεία από το μπλόκο του Δερβενίου παρέδωσε τη λίστα των αιτημάτων των αγροτών σε γραφεία βουλευτών της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η ίδια λίστα έχει ήδη αποσταλεί και στο Μέγαρο Μαξίμου.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ποια αιτήματα θεωρούνται μαξιμαλιστικά, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ως «κόκκινη γραμμή» τη μη υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, σημειώνοντας ότι χωρίς τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση δεν θα μπορούσαν να προχωρήσουν οι πληρωμές. Αναφορά έκανε επίσης σε αιτήματα όπως ο διπλασιασμός των συντάξεων, επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει κυβέρνηση που να μη θέλει να δώσει περισσότερα», ωστόσο, όπως είπε, «η κυβέρνηση δεν θα υποθηκεύσει το μέλλον των επόμενων γενεών».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ακόμη ότι το κράτος δεν μπορεί να εγγυηθεί τιμές, υπογραμμίζοντας πως ο διάλογος παραμένει ανοιχτός και απαραίτητος, τόσο με τον αρμόδιο υπουργό όσο και με άλλα κυβερνητικά στελέχη, ενώ τόνισε ότι «για κάποια από τα αιτήματα μπορεί να βρεθεί λύση».

