Μαρινάκης: Προτεραιότητα της κυβέρνησης η μείωση των φόρων

Τη μείωση των φόρων κάθε χρόνο, μέσω της αύξησης των κρατικών εσόδων, έθεσε ως βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Η δουλειά της κυβέρνησης τα επόμενα 1,5 – 2 χρόνια είναι να καταφέρει να τρέξει πιο γρήγορα από τη φθορά που δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα, το αυξημένο κόστος ζωής. Με λίγα λόγια να “μιλάει λίγο” και να φέρνει παραδοτέα», δήλωσε ο κ. Μαρινάκης, στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως ανέφερε ότι η δεύτερη διετία της δεύτερης θητείας είναι πολύ δύσκολη περίοδος, καθώς συσσωρεύονται παράπονα και υπάρχει η περιβόητη φθορά. «Νομίζω ότι η ισορροπία είναι μεταξύ του να προβάλεις με πολύ πιο συγκεκριμένο και απλό τρόπο, όχι απλοϊκό, στον κόσμο, το πως αυτό που κάνεις εφάπτεται, ακουμπάει στη ζωή του άλλου. Τι σημαίνει δηλαδή ότι μειώθηκε αυτός ο φόρος; Τι σημαίνει το Ταμείο Ανάκαμψης; Σου λέει ο άλλος τρώγεται το Ταμείο Ανάκαμψης; Τι με νοιάζει εμένα;», είπε.

Για τα fake news

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στα fake news που καλείται να απαντήσει. «Η ζωή μου, δηλαδή τα τελευταία δυόμιση χρόνια και ειδικά το τελευταίο εξάμηνο και λίγο παραπάνω, είναι να απαντάω σε ψέματα τα οποία δεν μπορείς να φανταστείς ότι διατυπώνονται από το πολιτικό σύστημα- ένα μέρος του- και κάποιους δημοσιογράφους που τα αναπαράγουν», ανέφερε, εξηγώντας ότι η διάδοση γίνεται και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «δεύτερη φύση των ανθρώπων με τον τρόπο που τα διαδίδουν οι διάφοροι του πολιτικού συστήματος».

Ερωτηθείς για το εάν υπάρχουν φαινόμενα αλαζονείας που έχουν προκαλέσει φθορά στην κυβέρνηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Έχοντας καθημερινή και στενή συνεργασία- έχοντας αυτή την τιμή- με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θεωρώ ότι είναι μία από τις πιο άδικες κατηγορίες που η αντιπολίτευση του έχει επιρρίψει. Είναι το αντίθετο της αλαζονείας: η στάση του, η ζωή του, η προσωπική του ζωή. Από κει και πέρα, ναι, υπήρξαν συμπεριφορές τα τελευταία χρόνια και την πρώτη τετραετία και τη δεύτερη τετραετία. Θεωρώ λιγότερες αναλογικά σε σχέση με άλλες κυβερνήσεις, οι οποίες πλήγωσαν τον κόσμο και στοίχισαν σε όλους μας και τις είδαμε και στις ευρωεκλογές».

Για την τοξικότητα στον δημόσιο λόγο

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην τοξικότητα στον δημόσιο λόγο αλλά και στις απειλές που δέχθηκε μέσω social media. «Ειδικά την περίοδο της επετείου των Τεμπών, τότε που χρειάστηκε να βγούμε μπροστά να υπερασπιστούμε κάποιες θέσεις οι οποίες ήταν ιδιαίτερα αντιδημοφιλείς γιατί πάνω σε ένα έδαφος δίκαιης αγανάκτησης για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, που πρέπει να πληρώσουν όσοι είναι ένοχοι, δεν το συζητάω, χτίστηκε και ένα αφήγημα “ξυλολίων”, “χαμένων βαγονιών”. Μας αποκαλούσαν από ανθρώπους που συγκαλύπταμε λαθρέμπορους μέχρι και δολοφόνους. Να σας θυμίσω ότι έχει αποπειραθεί να συνδέσει πολιτικός αρχηγός τον Πρωθυπουργό με το θάνατο ενός νέου ανθρώπου και πολλά άλλα, τώρα μην τα επαναλάβουμε αυτά.», είπε.

«Πρέπει να μετράμε τα λόγια μας»

Ο κ. Μαρινάκης απάντησε και σε πιο προσωπικές ερωτήσεις. Για τον ρόλο του ανέφερε ότι εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό «κάποια πράγματα που όταν τα λες πρέπει να είσαι σίγουρος ότι είναι ώριμα να ειπωθούν. Γιατί όταν εκπροσωπείς μια κυβέρνηση, πολλώ δε μάλλον τον Πρωθυπουργό της χώρας, πρέπει να ξέρεις ότι μια σου φράση για κάτι το οποίο μπορεί να ανακοινώσεις, αν δεν είναι σίγουρο, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Πρέπει να μετράμε τα λόγια μας όταν κάτι ακόμα είναι υπό διεργασία».

Επίσης, ερωτηθείς για το εάν έχει κάνει γκάφα, ανέφερε: «Προσέχω όσο μπορώ παραπάνω να διπλοτσεκάρω τις πληροφορίες, γιατί ο εκάστοτε εκπρόσωπος, βασίζεται πάρα πολύ στην πληροφορία που παίρνει μαζί με τους συνεργάτες του από τα υπουργεία, τα οποία κάνουν την καλύτερη δυνατή δουλειά… Έχουμε, λοιπόν, μια εμπειρία πλέον μετά από περίπου 2,5 χρόνια, μαζί με το επιτελείο, με τα παιδιά που δουλεύουμε και λόγω και της διαπροσωπικής σχέσης με τους υπουργούς και τους υφυπουργούς, να τσεκάρουμε αυτές τις πληροφορίες και γενικά πρέπει να μην είσαι και πολύ απόλυτος όταν μεταφέρεις κάτι. Δόξα τω Θεώ αυτά τα χρόνια -να χτυπήσω ξύλο- έχουν πάει καλά. Το πρώτο πράγμα που μου είπαν όσοι έχουν περάσει από αυτή τη θέση και πολύ πιο παλιοί, είναι ότι είναι μια «ηλεκτρική καρέκλα». Είναι πράγματι, αλλά οφείλεις να την διαχειριστείς».

