Μαρινάκης: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ

Το Σχέδιο Νόμου του Υφυπουργού Παύλου Μαρινάκη για την ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της ΕΡΤ Α.Ε. και τον εκσυγχρονισμό του νομικού της πλαισίου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 2 Οκτωβρίου 2025.

Βασικοί άξονες του νομοσχεδίου:

Για την ΕΡΤ:

Δημιουργία Innovation Hub για σύγχρονες τεχνολογίες.

Θεσμοθέτηση πλαισίου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με συνεργασίες με ΟΤΑ και φορείς.

Εκπαιδευτική Τηλεόραση και αξιοποίηση του ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.

Εκσυγχρονισμός λειτουργίας και διοίκησης σύμφωνα με νεότερους νόμους για εταιρική διακυβέρνηση και επιλογή διοικήσεων.

Πρόσθετη αμοιβή αποδοτικότητας στο τακτικό προσωπικό έως 6,5 εκ. ευρώ ετησίως, υπό προϋπόθεση πλεονασματικού ισολογισμού.

Μέτρα για το ανταποδοτικό τέλος:

Έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές των καταστάσεων που παραδίδουν οι πάροχοι ενέργειας.

Απαγόρευση διακανονισμών που εξαιρούν το ανταποδοτικό τέλος.

Κυρώσεις για μη συμμόρφωση και συνεργασία με την ΑΑΔΕ για την είσπραξη των ανείσπρακτων ποσών μέσω ΑΦΜ.

Ενσωμάτωση EMFA και πρόσθετες διατάξεις:

Προσδιορισμός συντακτικής ελευθερίας και διαφάνειας ιδιοκτησίας ΜΜΕ μέσω βάσης δεδομένων στο ΕΣΡ.

Εισαγωγή ειδικού σήματος συμμόρφωσης με διαφάνεια για τα Μέσα.

Διασφάλιση πολυφωνίας σε συγχωνεύσεις και εξαγορές ΜΜΕ.

Υποχρέωση δημόσιων φορέων για πλήρη ανάρτηση διαφημιστικών δαπανών.

Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και χρηματοδότηση Παρατηρητηρίου SLAPPs.

Εθνική πολιτική για Παιδεία στα Μέσα και Σχέδιο Δράσης για ασφάλεια δημοσιογράφων.

«Το νομοσχέδιο ενισχύει ουσιαστικά τη δημόσια τηλεόραση, την τεχνολογική της αναβάθμιση και την αξιοποίηση του περιεχομένου, ενώ ενισχύει τα δικαιώματα των δημοσιογράφων και διασφαλίζει τη διαφάνεια και την πολυφωνία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης» δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

