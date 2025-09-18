Μαρινάκης: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ

Στόχος ο εκσυγχρονισμός, η τεχνολογική αναβάθμιση και η αξιοποίηση του περιεχομένου

Μαρινάκης: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ
18 Σεπ. 2025 11:23
Pelop News

Το Σχέδιο Νόμου του Υφυπουργού Παύλου Μαρινάκη για την ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της ΕΡΤ Α.Ε. και τον εκσυγχρονισμό του νομικού της πλαισίου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 2 Οκτωβρίου 2025.

Βασικοί άξονες του νομοσχεδίου:

Για την ΕΡΤ:

  • Δημιουργία Innovation Hub για σύγχρονες τεχνολογίες.
  • Θεσμοθέτηση πλαισίου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με συνεργασίες με ΟΤΑ και φορείς.
  • Εκπαιδευτική Τηλεόραση και αξιοποίηση του ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.
  • Εκσυγχρονισμός λειτουργίας και διοίκησης σύμφωνα με νεότερους νόμους για εταιρική διακυβέρνηση και επιλογή διοικήσεων.
  • Πρόσθετη αμοιβή αποδοτικότητας στο τακτικό προσωπικό έως 6,5 εκ. ευρώ ετησίως, υπό προϋπόθεση πλεονασματικού ισολογισμού.

Μέτρα για το ανταποδοτικό τέλος:

  • Έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές των καταστάσεων που παραδίδουν οι πάροχοι ενέργειας.
  • Απαγόρευση διακανονισμών που εξαιρούν το ανταποδοτικό τέλος.
  • Κυρώσεις για μη συμμόρφωση και συνεργασία με την ΑΑΔΕ για την είσπραξη των ανείσπρακτων ποσών μέσω ΑΦΜ.

Ενσωμάτωση EMFA και πρόσθετες διατάξεις:

  • Προσδιορισμός συντακτικής ελευθερίας και διαφάνειας ιδιοκτησίας ΜΜΕ μέσω βάσης δεδομένων στο ΕΣΡ.
  • Εισαγωγή ειδικού σήματος συμμόρφωσης με διαφάνεια για τα Μέσα.
  • Διασφάλιση πολυφωνίας σε συγχωνεύσεις και εξαγορές ΜΜΕ.
  • Υποχρέωση δημόσιων φορέων για πλήρη ανάρτηση διαφημιστικών δαπανών.
  • Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και χρηματοδότηση Παρατηρητηρίου SLAPPs.
  • Εθνική πολιτική για Παιδεία στα Μέσα και Σχέδιο Δράσης για ασφάλεια δημοσιογράφων.

«Το νομοσχέδιο ενισχύει ουσιαστικά τη δημόσια τηλεόραση, την τεχνολογική της αναβάθμιση και την αξιοποίηση του περιεχομένου, ενώ ενισχύει τα δικαιώματα των δημοσιογράφων και διασφαλίζει τη διαφάνεια και την πολυφωνία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης» δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:31 Άνδρας με ματσέτα στη Γαλλία νεκρός από πυρά αστυνομικών έξω από νηπιαγωγείο
21:22 «Έφυγε» από τη ζωή μόλις στα 37 του χρόνια ο Παναγιώτης Νικολούτσος ΦΩΤΟ
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ