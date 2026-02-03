Μαρινάκης: Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν μέσα στην επόμενη εβδομάδα

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Action24.

«Θεωρώ ότι αυτήν την εβδομάδα θα ανακοινωθεί και από τις δύο πλευρές η ημερομηνία της συνάντησης των δύο ηγετών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι η συνάντηση θα εστιάσει σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερασπίστηκε τη στρατηγική της κυβέρνησης στα εθνικά θέματα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα προωθεί έναν ουσιαστικό διάλογο χωρίς να θέτει σε συζήτηση «κόκκινες γραμμές» και χωρίς να υποχωρεί στα κυριαρχικά της δικαιώματα.

«Διαφωνώ κάθετα με όσους υποστηρίζουν ότι αυτή η πολιτική δεν βοηθά τη χώρα. Η πραγματικότητα έχει αποδείξει το αντίθετο. Ακόμη και όσοι δεν στηρίζουν πολιτικά την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, αναγνωρίζουν –εκτός από τους ακραίους– ότι σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, αμυντικής θωράκισης και διεθνούς τοποθέτησης, η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει πετύχει πράγματα που δεν είχαν γίνει εδώ και δεκαετίες. Όχι με ψευτοπατριωτισμούς και λογική απομόνωσης, αλλά με στρατηγική διαλόγου, μέσα στον οποίο διεκδικούμε», υπογράμμισε.

Σταθερό κυβερνητικό σχήμα και σενάρια συνεργασίας

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, επαναλαμβάνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία θεωρεί την αυτοδυναμία την ασφαλέστερη επιλογή για τη χώρα, καθώς μόνο ένα ισχυρό μονοκομματικό σχήμα μπορεί να εξασφαλίσει συνέχεια και αποτελεσματικότητα στο κυβερνητικό έργο.

Ταυτόχρονα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας σε περίπτωση που οι εκλογές δεν δώσουν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Όπως είπε, η μόνη πολιτική δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος για σχηματισμό κυβέρνησης είναι το ΠΑΣΟΚ. Τόνισε δε ότι η χώρα δεν αντέχει παρατεταμένη πολιτική αβεβαιότητα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική στη στάση της Χαριλάου Τρικούπη, χαρακτηρίζοντας πρόωρο και αδικαιολόγητο τον αποκλεισμό κάθε σεναρίου συνεργασίας από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.

