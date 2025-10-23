Μαρινάκης: «Τέλος στα σενάρια ανασχηματισμού» – «Το ΠΑΣΟΚ στη λάθος πλευρά της ιστορίας, ο Τσίπρας θυμήθηκε τα νιάτα του»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έβαλε τέλος στα σενάρια περί ανασχηματισμού, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση παραμένει σταθερή και ενωμένη. Παράλληλα, άσκησε σκληρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ και τον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για «ρητορική εκτός πραγματικότητας».

23 Οκτ. 2025 13:49
Pelop News

Σε υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα σενάρια ανασχηματισμού και αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά της αντιπολίτευσης.

«Δεν υπάρχει ζήτημα ανασχηματισμού. Το διαψεύδω. Είναι επικίνδυνο να συζητάμε πράγματα που αφορούν πηγαδάκια της Βουλής και όχι την κοινωνία», τόνισε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στη συζήτηση που άνοιξε τις τελευταίες ημέρες.

Αναφορικά με την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση ενήργησε με θεσμική σοβαρότητα και ενότητα: «Η ΕΛ.ΑΣ. θα διασφαλίσει την εφαρμογή του νόμου και το υπουργείο Άμυνας θα αναδείξει το ιερό αυτό μνημείο. Το ΠΑΣΟΚ, όμως, βρέθηκε ξανά στη λάθος πλευρά της ιστορίας, πλάι στην κ. Κωνσταντοπούλου».

Απαντώντας στα περί διακυβερνησιμότητας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι η κυβέρνηση «διατηρεί άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και προηγείται σταθερά στις δημοσκοπήσεις», προσθέτοντας: «Είναι αδιανόητο να γίνεται συζήτηση για πρόβλημα διακυβερνησιμότητας, όταν η κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας προηγείται σταθερά της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Σχολιάζοντας την κατηγορία ότι η κυβέρνηση «καλλιεργεί τοξικότητα», απάντησε: «Ο κ. Ανδρουλάκης βγάζει οργισμένες ομιλίες και μετά μας κατηγορεί για τοξικότητα. Πώς γίνεται να κουνά το δάχτυλο ένα κόμμα που συμπορεύεται με τον ακραίο λαϊκισμό;»

Τέλος, αναφερόμενος στο άρθρο του Αλέξη Τσίπρα περί «αμερικανικής παγίδας» στη διάσκεψη της Ανατολικής Μεσογείου, ο Παύλος Μαρινάκης ήταν κατηγορηματικός: «Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για συνεκμετάλλευση με την Τουρκία. Με τις ΗΠΑ είμαστε στρατηγικοί σύμμαχοι και θέλουμε να ενισχύσουμε αυτή τη σχέση. Ο κ. Τσίπρας μπορεί να θέλει να θυμηθεί τα νιάτα του στις πορείες, αλλά ο κόσμος θυμάται και τη συνέχεια».
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 23/10/2025
