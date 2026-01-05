Μαρινάκης: Την Τετάρτη τα μέτρα για τους αγρότες είτε με είτε χωρίς την παρουσία τους, δεν υπάρχει άλλη υπομονή

Η κυβέρνηση θα ανακοινώσει το πρωί της Τετάρτης τα μέτρα για τους αγρότες «είτε με την παρουσία αγροτών είτε χωρίς» όπως έκανε γνωστό το μεσημέρι της Δευτέρας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Όπως είπε «τα μέτρα αφορούν όλους τους αγρότες, η κυβέρνηση είναι για όλους τους αγρότες και όχι για όσους είναι στα μπλόκα»

Τόνισε, δε, ότι «αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα μέτρα και δεν υπάρχει άλλη υπομονή»

«Μπορεί όλοι να θέλουμε οι αγρότες να πάρουν τα περισσότερα που μπορεί να αντέξει η οικονομία, αλλά είμαστε κυβέρνηση όλων των πολιτών. Θεωρούμε ότι όσοι αγρότες θέλουν να έρθουν να συζητήσουμε τις ανακοινώσεις αυτές μπορούν. Η κυβέρνηση θα κάνει τις ανακοινώσεις είτε έρθουν είτε όχι και θα προχωρήσουμε μπροστά»

