Μαρινάκης: Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη περνά στην ευθύνη του Υπουργείου Άμυνας

Στην ανάληψη της προστασίας και συντήρησης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Δευτέρας (13 Οκτωβρίου 2025).

Όπως τόνισε, η απόφαση ελήφθη σε συνεννόηση με όλα τα συναρμόδια υπουργεία, ενώ η τροπολογία θα προβλέπει ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα είναι υπεύθυνο για τον καθαρισμό, τη συντήρηση και την ανάδειξη του ιστορικού μνημείου.

«Η απόφαση ήταν σε συνεννόηση με όλα τα συναρμόδια υπουργεία. Η τροπολογία θα προβλέπει ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα είναι υπεύθυνο για τον καθαρισμό, τη συντήρηση και την ανάδειξη του ιστορικού μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, που μας θυμίζει ότι κάποιοι θυσίασαν τη ζωή τους για την πατρίδα. Αυτό είναι το νόημα του μνημείου — δεν ανήκει σε κανέναν μεμονωμένα. Δεν υπάρχει εκεί για καμία διαδήλωση, καμία διαμαρτυρία οποιασδήποτε αφορμής, οποιουδήποτε χώρου, χωρίς αυτό το πράγμα να το χρωματίζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε πως η επιβολή της τάξης γύρω από τον χώρο του Μνημείου παραμένει στην αρμοδιότητα της ΕΛ.ΑΣ., επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια απόφαση που πρέπει να βρίσκει σύμφωνο όλο το πολιτικό σύστημα.

«Θεωρώ ότι είναι μια ανακοίνωση που θα πρέπει να βρίσκει όλο το πολιτικό σύστημα στην ίδια σελίδα», σημείωσε, προσθέτοντας: «Έχουμε αποφασίσει -και αργήσαμε- να συμβαδίζουμε με τις υγιείς επιδιώξεις των νοικοκυραίων, της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών».

Με τη ρύθμιση αυτή, η κυβέρνηση επιδιώκει την ανάδειξη και διαφύλαξη του ιστορικού χαρακτήρα του Μνημείου, το οποίο, όπως υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης, συμβολίζει την αυτοθυσία και την ενότητα του έθνους.

