Μαρινάκης: Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη περνά στην ευθύνη του Υπουργείου Άμυνας

Για την απόφαση μεταφοράς της ευθύνης συντήρησης και ανάδειξης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, διευκρινίζοντας ότι η τήρηση της τάξης παραμένει στην αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μαρινάκης: Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη περνά στην ευθύνη του Υπουργείου Άμυνας
13 Οκτ. 2025 12:55
Pelop News

Στην ανάληψη της προστασίας και συντήρησης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Δευτέρας (13 Οκτωβρίου 2025).

Όπως τόνισε, η απόφαση ελήφθη σε συνεννόηση με όλα τα συναρμόδια υπουργεία, ενώ η τροπολογία θα προβλέπει ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα είναι υπεύθυνο για τον καθαρισμό, τη συντήρηση και την ανάδειξη του ιστορικού μνημείου.

«Η απόφαση ήταν σε συνεννόηση με όλα τα συναρμόδια υπουργεία. Η τροπολογία θα προβλέπει ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα είναι υπεύθυνο για τον καθαρισμό, τη συντήρηση και την ανάδειξη του ιστορικού μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, που μας θυμίζει ότι κάποιοι θυσίασαν τη ζωή τους για την πατρίδα. Αυτό είναι το νόημα του μνημείου — δεν ανήκει σε κανέναν μεμονωμένα. Δεν υπάρχει εκεί για καμία διαδήλωση, καμία διαμαρτυρία οποιασδήποτε αφορμής, οποιουδήποτε χώρου, χωρίς αυτό το πράγμα να το χρωματίζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε πως η επιβολή της τάξης γύρω από τον χώρο του Μνημείου παραμένει στην αρμοδιότητα της ΕΛ.ΑΣ., επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια απόφαση που πρέπει να βρίσκει σύμφωνο όλο το πολιτικό σύστημα.

«Θεωρώ ότι είναι μια ανακοίνωση που θα πρέπει να βρίσκει όλο το πολιτικό σύστημα στην ίδια σελίδα», σημείωσε, προσθέτοντας: «Έχουμε αποφασίσει -και αργήσαμε- να συμβαδίζουμε με τις υγιείς επιδιώξεις των νοικοκυραίων, της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών».

Με τη ρύθμιση αυτή, η κυβέρνηση επιδιώκει την ανάδειξη και διαφύλαξη του ιστορικού χαρακτήρα του Μνημείου, το οποίο, όπως υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης, συμβολίζει την αυτοθυσία και την ενότητα του έθνους.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:52 Καιρός: Ασταθείς συνθήκες με τοπικές βροχές και ομίχλη τις επόμενες ημέρες
15:44 Ξεμπλοκάρει η οικοδομή: Το ΣτΕ ανοίγει δρόμο για το Προεδρικό Διάταγμα που ρυθμίζει τα κίνητρα του ΝΟΚ
15:32 Τραγικό δυστύχημα στο Αίγιο: 87χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από σκάλα σε χωράφι
15:24 Γαλλία: Προτάσεις μομφής κατά της νέας κυβέρνησης – Κάλεσμα Μακρόν για σταθερότητα
15:17 Στη φυλακή ο Γεωργιανός που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του
15:11 Γιώργος Αγγελόπουλος: «Η μικρού μήκους ταινία είναι ο καθρέφτης της εποχής μας» – Η συνεργασία του Φεστιβάλ Δράμας με το Welcome to UP
15:08 Τσιάρας: Οκτώβριο οι πληρωμές για βιολογικά, Νοέμβριο η βασική ενίσχυση – Ποινικές ευθύνες για παράνομους εμβολιασμούς 
15:00 Νέο φάρμακο ενισχύει θεαματικά την απώλεια βάρους χωρίς επιπλέον παρενέργειες
15:00 Πάτρα: Προπομπός της κρουαζιέρας ο… εμίρης
14:51 Ο Πάνος Ρούτσι αποκαλύπτει: «Ο Νίκος Καρβέλας ερχόταν σχεδόν κάθε βράδυ στο Σύνταγμα για να μην είμαι μόνος»
14:43 Καταδίωξη στη Φθιώτιδα μετά από απόπειρα κλοπής: Συλλήψεις δύο αδελφιών, αναζητείται συνεργός
14:35 Μαμά για πρώτη φορά η Εύα Φούσκα – Γέννησε κοριτσάκι και μοιράστηκε τις πρώτες φωτογραφίες
14:32 Θανάσης Παπαδόπουλος: Λείπει απ’ όλους μας και λείπει πολύ ο Δημήτρης Καλογερόπουλος
14:27 «Κινητό και οδήγηση δεν πάνε μαζί»: Το νέο βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. με μήνυμα οδικής ασφάλειας
14:23 Ισραήλ: Απελευθερώθηκε και ο όμηρος που αναγκάστηκε να σκάψει τον τάφο του ΒΙΝΤΕΟ
14:19 Δίκη για τα «λήγοντα φίλτρα» στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Χανίων: Στο πλευρό των γιατρών ασθενείς και συνάδελφοι
14:14 Μεταμφιεζόταν σε διανομέα λήστευε γυναίκες σε Κορυδαλλό και Νίκαια – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο από επίθεση
14:08 ΔΕΗ Team Hellas: Η ΔΕΗ Platinum Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έως το Los Angeles 2028
14:01 Λήστεψε οδηγό ταξί με σύριγγα: Ελεύθερος με όρους ο 35χρονος στη Θεσσαλονίκη
14:00 Πάτρα: Δεν τελείωσε η περιπέτεια με τον Κ7 – Στον Άρειο πάγο η μάχη 86 ιδιοκτητών με την Περιφέρεια για την απαλλοτρίωση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ