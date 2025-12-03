Μαρινάκης: Το «rebranding» Τσίπρα έγινε το πιο σύντομο ανέκδοτο της πολιτικής σκηνής

Ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Παύλος Μαρινάκης
03 Δεκ. 2025 22:03
Pelop News

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας το βιβλίο του «Ιθάκη» ως αποτυχημένη προσπάθεια «rebranding» που κατέληξε «το πιο σύντομο ανέκδοτο».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου 2025, ο κ. Μαρινάκης αναφέρει ότι ο πρώην πρωθυπουργός, «αφού σκόρπισε το κόμμα του σε πέντε κομμάτια», αποφάσισε να γράψει βιβλίο «για να μαζέψει πίσω ακριβώς τα ίδια πρόσωπα». Προτείνει, μάλιστα, ως εναλλακτική «κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και των διασπάσεών του».

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτηρίζει τον κ. Τσίπρα «αμετροπή, αμετανόητο και αλαζονικό», τονίζοντας ότι αυτοπροβάλλεται ως «η επιτομή της εντιμότητας», ενώ υπήρξε πρωθυπουργός «των παρα-υπουργείων Δικαιοσύνης, των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών, του φωτογραφικού Ποινικού Κώδικα και της στοχοποίησης πολιτικών αντιπάλων στο όνομα σκευωριών».

«Όσο και να προσπαθεί να γυρίσει τη χώρα στο 2015, εμείς θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά, χτίζοντας την Ελλάδα του 2030», καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απορρίπτοντας πλήρως την προσπάθεια του κ. Τσίπρα για πολιτική ανασυγκρότηση.

