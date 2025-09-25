Μαρκ Ρούτε: Εάν είναι απαραίτητο οι χώρες-μέλη του NATO πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά drones και αεροσκάφη!

Ο Μαρκ Ρούτε, Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, υποστήριξε σήμερα (25/9/2025) τις δηλώσεις που έκανε αυτήν την εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αεροπλάνα εάν εισέλθουν στον εναέριο χώρο τους, εάν μια τέτοια κίνηση είναι απαραίτητη.

Οι Ρώσοι αρνούνται εμπλοκή στα περιστατικά με drones στη Δανία

«Εάν είναι απαραίτητο. Συμφωνώ απόλυτα με τον Πρόεδρο Τραμπ: εάν είναι απαραίτητο», δήλωσε ο Ρούτε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Fox & Friends» του Fox News.

Ακόμη, πρόσθεσε ότι οι στρατοί του ΝΑΤΟ είναι εκπαιδευμένοι να αξιολογούν τέτοιες απειλές και να καθορίζουν εάν μπορούν να συνοδεύσουν ρωσικά αεροπλάνα εκτός συμμαχικού εδάφους ή να αναλάβουν περαιτέρω δράση.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



