Μαρκάτια 2025: Η μνήμη της πόλης ξυπνά – Ξεκινούν οι εκδηλώσεις την Παρασκευή

Τα «Μαρκάτια 2025» επιστρέφουν για δεύτερη χρονιά στην ιστορική γειτονιά του Μαρκάτου, από τις 26 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, φέρνοντας ξανά κοντά κατοίκους και επισκέπτες της Πάτρας σε ένα τριήμερο πολιτισμού, μουσικής και δημιουργικότητας. Η πρωτοβουλία του «Mosaic//Πολιτισμός και Δημιουργικότητα» έχει στόχο να αναδείξει την ιστορία, τον χαρακτήρα και τις προοπτικές της περιοχής, μετατρέποντας το Μαρκάτο σε έναν ζωντανό χώρο πολιτιστικών δράσεων, όπου η παράδοση συναντά τη σύγχρονη δημιουργία.

Το φεστιβάλ περιλαμβάνει συναυλίες, παραστάσεις καραγκιόζη, κινηματογραφικές προβολές, εργαστήρια για παιδιά, κοινωνικές δράσεις και οργανωμένες ξεναγήσεις για Ελληνες και ξένους. Οι δράσεις αυτές δεν περιορίζονται μόνο στους κεντρικούς χώρους εκδηλώσεων, καθώς οι επιχειρήσεις της περιοχής συμμετέχουν με ειδικές προσφορές και εκδηλώσεις, ενισχύοντας την αλληλεπίδραση με τους επισκέπτες και ενδυναμώνοντας την τοπική κοινότητα.

Η στήριξη των κατοίκων, των επαγγελματιών της γειτονιάς και των δεκάδων εθελοντών αποτελεί τη βασική κινητήριο δύναμη του φεστιβάλ, ενώ η συνεργασία με φορείς όπως ο Δήμος Πατρέων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, το Ιδρυμα Ι. & Ε. Τοπάλη, η ΕΡΤ Πάτρας και το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας ενισχύει τον θεσμικό χαρακτήρα της διοργάνωσης. Παράλληλα, μέρος του προγράμματος εντάχθηκε στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αναδεικνύοντας το Μαρκάτο ως πυρήνα πολιτισμού και ιστορικής μνήμης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/9

Σκάλες Πατρέως, 20:00

Συναυλία της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων του Δήμου Πατρέων «Θ. Τσιπινάκης»

Café Cinema, Γεροκωστοπούλου 54, 20:00

Παράσταση καραγκιόζη, με το Θέατρο Σκιών του Χρήστου Καλπουζάνη στην αυλή του Cinema.

Υψηλάντου & Γεροκωστοπούλου, 21:00

Κινηματογραφική προβολή

Προβολή της ταινίας «La Festa Del Ritorno» (2023) του Lorenzo Adorisio.

Ρωμαϊκό Στάδιο Πάτρας, 21:30

Beyond Jazz Trio

Συναυλία τζαζ με τους Σπήλιο Καστάνη (μπάσο), Βασίλη Τζιατζιά (κιθάρα) και Γιώργο Ποταμιάνο (τύμπανα).

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/9

Mosaic Hub, Ερμού 112, 10:30-13:00

Εθελοντική αιμοδοσία

Αristi’s lab, Καραϊσκάκη 88, 11:00-12:00

Εργαστήριο κούκλας από ανακυκλώσιμα υλικά

Εργαστήριο για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών από την Αρίστη Μπελαβγένη. Ελεύθερη είσοδος. Απαιτούνται δηλώσεις συμμετοχής: τηλ. 6945213563.

Πλατεία Μαρκάτου, 11:00-12:00

Ζωγραφίζουμε την πόλη

Με την καθοδήγηση της Phaedras.

Ποτοποιία Camari, Πατρέως & Καραϊσκάκη, 13:00

Συναυλία – αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι

Σκάλες Πατρέως, 20:00

Αφιέρωμα στον Θ. Κάββουρα από την Μπάντα του Δήμου Πατρέων

Σκάλες Γεροκωστοπούλου, 20:30

Τραγούδια σε μπλε κουτί

Συναυλία με τον Μάκη Παναγιωτόπουλο.

Υψηλάντου & Γεροκωστοπούλου, 22:00

Κινηματογραφική προβολή

Βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους από το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους «Θ. Αγγελόπουλος» Αιγίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/9

Περίπατος στο Μαρκάτο, πρωινές ώρες

Με ξεναγούς τον μουσειολόγο-συγγραφέα Ξενοφώντα Παπαευθυμίου και τον ερευνητή-συγγραφέα Θανάση Κούστα. Απαιτούνται δηλώσεις συμμετοχής: τηλ. 2611 810516.

English Language Tour, πρωινές ώρες

Ξενάγηση στην αγγλική γλώσσα για τους ξένους που ζουν και εργάζονται στην Πάτρα. Απαιτούνται δηλώσεις συμμετοχής: τηλ. 2611 810516.

Πλατεία Μαρκάτου, 11:00-12:00

«Κρυμμένος Θησαυρός»

Ενα παιχνίδι εξερεύνησης για ομάδες παιδιών και γονιών, που καλούνται να ανακαλύψουν μυστικά σημεία της γειτονιάς μέσα από γρίφους και μικρές αποστολές.

Σκάλες Γεροκωστοπούλου, 17:00-22:00

Dj set

Πέντε ώρες με μουσικές επιλογές από τους dj’s Fellaz και Cj Turtle. Σε συνεργασία με το μπαρ Frida.

Σκάλες Πατρέως, 20:30

Συναυλία Φιλαρμονικής Ορχήστρας Πολυφωνικής Χορωδίας

Υψηλάντου & Γεροκωστοπούλου, 21:00

Προβολή ταινιών μικρού μήκους – Συζήτηση για παραδοσιακά επαγγέλματα

Frida Bar, Γεροκωστοπούλου 59, 22:00

MAZOHA | Καιρός να πούμε αντίο (τελευταία συναυλία)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/9 – ΚΥΡΙΑΚΗ 28/9

Mosaic Hub, 10:00-21:00

Παρουσίαση αρχειακού υλικού για την ιστορία του Μαρκάτου

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



