Μαρκόπουλος: «Άλλο αριστεία, άλλο ελιτισμός» – Αιχμές για λάθη στη ΝΔ και αναφορά σε… “Illuminati”

Την ανάγκη πολιτικής αυτοκριτικής και αποφυγής ελιτισμού εντός της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε ο βουλευτής της Β’ Πειραιά Δημήτρης Μαρκόπουλος, με αφορμή τις αντιδράσεις που προκάλεσε η υπόθεση των λουκέτων στα καταστήματα των ΕΛΤΑ.

Ο κ. Μαρκόπουλος, σε ομιλία του στη Βουλή και άρθρο στην Εφημερίδα των Συντακτών, έκανε λόγο για “αυτογκόλ” που αποπροσανατολίζουν την πολιτική συζήτηση και για συμπεριφορές που, όπως είπε, «δεν είναι μέρος του DNA της παράταξης».

«Αυτογκόλ» και πολιτικά λάθη

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στο Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο συζήτησης για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, ο βουλευτής σημείωσε πως οι αστοχίες στην υπόθεση των ΕΛΤΑ και ο λανθασμένος χειρισμός της διοίκησής τους “μετέφεραν τη συζήτηση αλλού”.

«Κρίμα, με τέτοια αυτογκόλ, οι πολίτες να μη μαθαίνουν τι πραγματικά θετικό θα συμβεί στην κοινωνία το επόμενο διάστημα. Όσο κι αν πατάμε τις μπανανόφλουδες που μόνοι μας ρίχνουμε, η αλήθεια είναι ότι οι πολίτες θα ωφεληθούν από τα μέτρα που φέρνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κάλεσε σε πειθαρχία και σοβαρότητα: «Οι πολίτες δεν δίνουν λευκή επιταγή σε κανέναν. Άλλο αριστεία και άλλο πολιτικός ελιτισμός. Αυτό δεν είναι μέρος του DNA μας και αν κάποιοι ξέφυγαν, πρέπει να το κοιτάξουμε».

Το άρθρο «Άλλο αριστεία, άλλο ελιτισμός»

Στο άρθρο του με τίτλο «Άλλο αριστεία, άλλο ελιτισμός», ο Δημήτρης Μαρκόπουλος επανέρχεται στο ίδιο μήνυμα, υπογραμμίζοντας ότι η ΝΔ μπορεί να διατηρήσει την πολιτική της δυναμική μόνο αν μείνει κοντά στην κοινωνία.

«Άριστος είναι εκείνος που σκύβει στα προβλήματα του άλλου, που δεν κοιτά αφ’ υψηλού τον συμπολίτη του, που έχει επίγνωση όχι μόνο της θέσης του αλλά και της θέσης του πιο αδύναμου», γράφει.

Αναφορά στους «Illuminati»

Ο βουλευτής χρησιμοποιεί μάλιστα αιχμηρή διατύπωση, κάνοντας λόγο για «πεφωτισμένους (Illuminati)» εντός της παράταξης, που «θεωρούν εαυτούς αυθεντίες και πέφτουν σε χοντρά λάθη».

«Δεν υπάρχει χώρος για ελιτισμό σε μια δημοκρατία που δοκιμάζεται από πλήθος προβλημάτων. Ο λαός είναι ο μόνος κυρίαρχος. Αυτός μας αναδεικνύει, αυτός μας κρίνει», σημειώνει ο κ. Μαρκόπουλος, κλείνοντας την παρέμβασή του με σαφές πολιτικό μήνυμα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



