Μαρόκο: Αυξάνεται ραγδαία ο απολογισμός των νεκρών από τον σεισμό 7 Ρίχτερ – BINTEO

Νέες διαστάσεις στο ήδη ασύλληπτο μέγεθος της τραγωδίας δίνει ο νεότερος απολογισμός των θυμάτων του σεισμού 7 Ρίχτερ που έπληξε το Μαρόκο νωρίς τα ξημερώματα του Σαββάτου (9.9.2023), καθώς σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των Αρχών οι νεκροί ανέρχονται στους 820 και οι τραυματίες ξεπερνάνε τους 300.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο την επαρχία αλ Χαούζ στο Μαρόκο, νοτιοδυτικά της τουριστικής πόλης Μαρακές, ενώ η διάρκειά του ξεπέρασε τα 20 δευτερόλεπτα! Όπως είναι φυσικό, έγινε αισθητός σε πολλές πόλεις και επικράτησε πανικός, με τον κόσμο να τρέχει έντρομος στους δρόμους για να αποφύγει τα κτίρια και τα κομμάτια τους που κατέρρεαν.

Αρχικά, ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων του σεισμού ήταν 296 νεκροί και 153 τραυματίες, όμως μέσα σε λίγες ώρες ο αριθμός των νεκρών εκτοξεύθηκε στους 820 και των τραυματιών στους 329, εκ των οποίων οι 51 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στα νοσοκομεία.

Η στιγμή του σεισμού και της κατάρρευσης συντριμμιών από κτίριο:

Horrible scenes after the earthquake in Marrakesh, Morocco pic.twitter.com/UNdgNJFlyd — CryptoCloud (@CryptoCloud_k) September 9, 2023

20 Έλληνες ήταν στο Μαρακές – Όλοι καλά στην υγεία τους

Είκοσι Έλληνες που συμμετείχαν στο παγκόσμιο συνέδριο των γεωπάρκων της UNESCO στο Μαρακές έζησαν τον μεγάλο φονικό σεισμό στο Μαρόκο χθες το βράδυ.

«Στο σύνολο τους είναι καλά στην υγεία τους» λέει μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο καθηγητής Νίκος Ζούρος, πρόεδρος του Παγκόσμιου Δικτύου των Γεωπάρκων και διευθυντής του Μουσείου Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, το οποίο εκπροσωπείται στο Μαρόκο με πέντε ειδικούς επιστήμονες.

Για το συνέδριο του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων της UNESCO βρίσκονται 1.500 σύνεδροι από 50 χώρες και σήμερα Σάββατο ήταν η τελευταία ημέρα του Συνεδρίου. «Όλη τη νύχτα προσπαθούσα να επικοινωνήσω μαζί τους λέει ο κ. Ζούρος, και φαίνεται ότι όλοι είναι καλά».

Ας σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη μαρτυρία του κ. Ζούρου «την ώρα του σεισμού σύνεδροι συμμετείχαν σε επίσημο δείπνο στο ισόγειο νεόδμητης οικοδομής, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Μαρακές. Πραγματικά νιώσαμε τον σεισμό με ιδιαίτερη ένταση. Η αίσθηση του σεισμού ήταν τρομακτική».

Ο φονικότερος σεισμός στο Μαρόκο από το 2004

Το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας (CNRST), με έδρα το Ραμπάτ, εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 7 βαθμών και το επίκεντρό του βρισκόταν στην επαρχία αλ Χαούζ, νοτιοδυτικά της τουριστικής πόλης Μαρακές.

Το κέντρο γεωφυσικής του Μαρόκου επεσήμανε ότι ο σεισμός σημειώθηκε στην περιοχή Ιγκίλ της επαρχίας αλ Χαούζ και ήταν μεγέθους 7,2 βαθμών.

Από την πλευρά του το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) εκτίμησε το μέγεθος του σεισμού στους 6,8 βαθμούς, ενώ πρόσθεσε ότι το εστιακό του βάθος ήταν 18,5 χιλιόμετρα.

Η ορεινή περιοχή Ιγκίλ, όπου υπάρχουν μικρά χωριά, βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μαρακές. Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 (τοπική ώρα, 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου ώρα Ελλάδας).

Στις 24 Φεβρουαρίου 2004 σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών συγκλόνισε την επαρχία αλ Χοσέιμα, 400 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ραμπάτ, προκαλώντας τον θάνατο 628 ανθρώπων και σοβαρές υλικές ζημιές. Παλαιότερα, στις 29 Φεβρουαρίου 1960 σεισμός είχε καταστρέψει στην Αγκαντίρ, στις δυτικές ακτές του Μαρόκου, και είχε κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.200 ανθρώπους, σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού της πόλης.