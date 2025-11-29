Μαρόκο: Οπαδός πετά σπάτουλα σε παίκτες του CAF Champions League ΒΙΝΤΕΟ

Ένα απίστευτο περιστατικό σημάδεψε την αναμέτρηση της ΑΣ ΦΑΡ Ραμπάτ με την Αλ Αχλί, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του CAF Champions League, προκαλώντας έντονη ανησυχία στο ποδοσφαιρικό κοινό της Αφρικής.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οπαδός της ΑΣ ΦΑΡ πέταξε στον αγωνιστικό χώρο μία σπάτουλα στόκου, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι βρίσκονταν έξω από την περιοχή τους. Οι παίκτες της Αλ Αχλί αντέδρασαν άμεσα, μαζεύοντας το αντικείμενο, ενώ προσπάθειες των γηπεδούχων να την αφαιρέσουν απέτυχαν, με αποτέλεσμα ένας παίκτης της Αλ Αχλί να τη δείξει κρατώντας την ψηλά.

Το περιστατικό πυροδότησε συρράξεις μεταξύ των δύο ομάδων και ρίψεις αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή του παιχνιδιού. Η Αλ Αχλί προτίθεται να καταθέσει επίσημη καταγγελία στην CAF, ζητώντας διερεύνηση για το πώς ένα αιχμηρό αντικείμενο κατάφερε να περάσει τους ελέγχους ασφαλείας του γηπέδου.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Αφρική, καθώς το περιστατικό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια εν όψει του Copa Africa, που πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μαρόκο σε λιγότερο από ένα μήνα. Οι αρμόδιοι καλούνται να εξασφαλίσουν αυστηρότερους ελέγχους και μέτρα ασφαλείας για την προστασία παικτών και θεατών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



