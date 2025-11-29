Μαρόκο: Οπαδός πετά σπάτουλα σε παίκτες του CAF Champions League ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση και αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο μεταξύ ΑΣ ΦΑΡ Ραμπάτ και Αλ Αχλί

Μαρόκο: Οπαδός πετά σπάτουλα σε παίκτες του CAF Champions League ΒΙΝΤΕΟ
29 Νοέ. 2025 20:41
Pelop News

Ένα απίστευτο περιστατικό σημάδεψε την αναμέτρηση της ΑΣ ΦΑΡ Ραμπάτ με την Αλ Αχλί, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του CAF Champions League, προκαλώντας έντονη ανησυχία στο ποδοσφαιρικό κοινό της Αφρικής.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οπαδός της ΑΣ ΦΑΡ πέταξε στον αγωνιστικό χώρο μία σπάτουλα στόκου, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι βρίσκονταν έξω από την περιοχή τους. Οι παίκτες της Αλ Αχλί αντέδρασαν άμεσα, μαζεύοντας το αντικείμενο, ενώ προσπάθειες των γηπεδούχων να την αφαιρέσουν απέτυχαν, με αποτέλεσμα ένας παίκτης της Αλ Αχλί να τη δείξει κρατώντας την ψηλά.

Το περιστατικό πυροδότησε συρράξεις μεταξύ των δύο ομάδων και ρίψεις αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή του παιχνιδιού. Η Αλ Αχλί προτίθεται να καταθέσει επίσημη καταγγελία στην CAF, ζητώντας διερεύνηση για το πώς ένα αιχμηρό αντικείμενο κατάφερε να περάσει τους ελέγχους ασφαλείας του γηπέδου.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Αφρική, καθώς το περιστατικό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια εν όψει του Copa Africa, που πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μαρόκο σε λιγότερο από ένα μήνα. Οι αρμόδιοι καλούνται να εξασφαλίσουν αυστηρότερους ελέγχους και μέτρα ασφαλείας για την προστασία παικτών και θεατών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:18 Ο Ερμής έδωσε μάχη, έχει παράπονα, αλλά πήρε βαθμό
21:17 ΕΤΑΔ: Σχέδιο αξιοποίησης των Ξενία και τουριστικών ακινήτων – Νέες μισθώσεις, εντός και του Καλεντζίου
21:05 Χάρτης Πληρωμών 1–5 Δεκεμβρίου: Ποια επιδόματα καταβάλλονται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ
20:58 Ο ΑΟ Αιγιαλέων επέστρεψε στις νίκες κόντρα στη Πετρούπολη
20:53 Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα τα βρήκαν με τον Γιώργο Τσαλίκη
20:41 Μαρόκο: Οπαδός πετά σπάτουλα σε παίκτες του CAF Champions League ΒΙΝΤΕΟ
20:38 Επέλαση από την Ολυμπιάδα-«Καθάρισε» με τρίποντο τον Νηρέα
20:30 Ο Ζελένσκι ταξιδεύει για το Παρίσι τη Δευτέρα
20:29 Ο ΝΟΠ βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό – Τώρα «τελικός» με τον ΝΟ Χανίων
20:21 Η προπόνηση που «δίνει χρόνια ζωής» στους 60χρονους
20:14 Ο ΟΠΑΘΑ ήττα από Νίκη Βόλου – Φωτογραφίες
20:09 Ο πατέρας Τσιτσιπάς υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε με 213 χλμ. την Lotus
20:05 Προμηθέας: Στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας στην Πάτρα ο Σεγκούρα – Τι ισχύει με Μακ Κάλουμ και Πόλιπακ
20:00 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Η «Ιθάκη» ξανά στα φώτα της ράμπας
19:57 Οι Ανδρες της ΝΕΠ δύσκολη αποστολή στη Θεσσαλονίκη
19:50 Χανιά: Συνελήφθη οδηγός που αγνοείσαι τροχονόμο έξω από δημοτικό
19:45 Με 34άρι τον Κίερ ο Απόλλων συνέχισε το σερί με Σαρωνίδα
19:41 Σεπόλια: Εξιχνιάστηκε υπόθεση έκρηξης χειροβομβίδας σε κατάστημα – Συνελήφθη 36χρονος
19:33 Αγχώθηκε, αλλά νίκησε το Παγκράτι η Ενωση – Φωτογραφίες/δηλώσεις/μικρά-μικρά
19:29 «Βιομηχανία βρεφών» στα Χανιά: Πουλούσαν παιδιά και σε μοναχικούς άνδρες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 29/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ