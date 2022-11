Μαρόκο: Τουλάχιστον 11 οι νεκροί και δεκάδες οι τραυματίες από  ανατροπή λεωφορείου

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 43 τραυματίστηκαν σε τροχαίο με λεωφορείο που σημειώθηκε σήμερα κοντά στην πόλη Τάζα, στο βορειοανατολικό Μαρόκο, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Το λεωφορείο ανατράπηκε σε αυτοκινητόδρομο περίπου έξι χιλιόμετρα μακριά από την Τάζα. Διενεργείται έρευνα για την εξακρίβωση των αιτίων του πολύνεκρου δυστυχήματος.

At least 11 people died and 43 were injured Tuesday when their bus overturned on a highway in northern Morocco, authorities said. https://t.co/aMKwU1YALf

— Straight Talk Africa (@VOAStraightTalk) November 22, 2022