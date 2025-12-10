Μαρόκο: Τραγωδία με 19 νεκρούς από κατάρρευση δύο κτιρίων στην πόλη Φεζ ΒΙΝΤΕΟ

Τραγωδία στο Μαρόκο, καθώς τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν από την κατάρρευση δύο κτιρίων νωρίς σήμερα το πρωί στην πόλη Φεζ του Μαρόκου, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.

Oι αρχές ερευνούν τα αίτια της τραγωδίας.

Τον Σεπτέμβριο, οι επιδεινούμενες συνθήκες διαβίωσης στο Μαρόκο προκάλεσαν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τη φτώχεια και τις δημόσιες υπηρεσίες.

#Breaking

At least 19 people were killed, including four #children, in the collapse of two buildings in Fes city in #Morocco, according to the Maghreb Agence Presse (MAP).https://t.co/nJQcHa9yrg

The collapse happened in the #Al_Massira neighbourhood of #Zouagha district in Fes,… pic.twitter.com/3AKLocWTWg — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) December 10, 2025

