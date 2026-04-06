Μαρούσι: «Δεν την έσπρωξα» λέει ο 29χρονος για την πτώση της 27χρονης, αρνείται όλες τις κατηγορίες

Αρνητικός απέναντι στην κατηγορία που του αποδίδεται εμφανίζεται ο 29χρονος Ρώσος, ο οποίος συνελήφθη μετά την υπόθεση με την 27χρονη σύντροφό του στο Μαρούσι και εξετάζεται για ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν την έσπρωξε και ότι δεν προηγήθηκε περιστατικό κακοποίησης, αποδίδοντας όσα συνέβησαν σε πράξεις που, όπως φέρεται να είπε, ούτε ο ίδιος μπορεί να εξηγήσει.

Παρά τη σύλληψή του, η αστυνομική έρευνα δεν έχει ακόμη καταλήξει οριστικά ως προς το αν πρόκειται πράγματι για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας ή αν η γυναίκα προχώρησε μόνη της σε κίνηση αυτοτραυματισμού. Το βάρος της μέχρι στιγμής δικογραφίας φαίνεται να στηρίζεται κυρίως στη μαρτυρία ενοίκου της πολυκατοικίας, ο οποίος ανέφερε ότι άκουσε φωνές από το διαμέρισμα λίγο πριν από το περιστατικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι αστυνομικοί, δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής υλικό από κάμερες ασφαλείας που να ρίχνει περισσότερο φως στην υπόθεση, ενώ δεν έχει προκύψει και δεύτερη μαρτυρία που να επιβεβαιώνει με σαφήνεια έντονο επεισόδιο ανάμεσα στο ζευγάρι. Αυτό αφήνει ανοιχτό το πεδίο της έρευνας, με τις Αρχές να προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν αν πίσω από την υπόθεση υπάρχει ποινική ευθύνη του 29χρονου ή αν η εξέλιξη συνδέεται με άλλη αιτία.

Η 27χρονη, ουκρανικής καταγωγής, νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, ενώ ο 29χρονος έχει οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Το ενδιαφέρον της έρευνας στρέφεται πλέον όχι στα ήδη γνωστά στοιχεία της υπόθεσης, αλλά στο αν θα προκύψουν νέα ευρήματα που θα δώσουν πιο καθαρή εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο διαμέρισμα πριν από την πτώση της γυναίκας.

