Μαρούσι: «Δεν την έσπρωξα» λέει ο 29χρονος για την πτώση της 27χρονης, αρνείται όλες τις κατηγορίες

Νέα διάσταση στην υπόθεση της 27χρονης στο Μαρούσι δίνει η θέση του 29χρονου συντρόφου της, ο οποίος απορρίπτει την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας. Την ώρα που η γυναίκα νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη, οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει κλειδώσει το τι ακριβώς προηγήθηκε.

06 Απρ. 2026 13:23
Pelop News

Αρνητικός απέναντι στην κατηγορία που του αποδίδεται εμφανίζεται ο 29χρονος Ρώσος, ο οποίος συνελήφθη μετά την υπόθεση με την 27χρονη σύντροφό του στο Μαρούσι και εξετάζεται για ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν την έσπρωξε και ότι δεν προηγήθηκε περιστατικό κακοποίησης, αποδίδοντας όσα συνέβησαν σε πράξεις που, όπως φέρεται να είπε, ούτε ο ίδιος μπορεί να εξηγήσει.

Παρά τη σύλληψή του, η αστυνομική έρευνα δεν έχει ακόμη καταλήξει οριστικά ως προς το αν πρόκειται πράγματι για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας ή αν η γυναίκα προχώρησε μόνη της σε κίνηση αυτοτραυματισμού. Το βάρος της μέχρι στιγμής δικογραφίας φαίνεται να στηρίζεται κυρίως στη μαρτυρία ενοίκου της πολυκατοικίας, ο οποίος ανέφερε ότι άκουσε φωνές από το διαμέρισμα λίγο πριν από το περιστατικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι αστυνομικοί, δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής υλικό από κάμερες ασφαλείας που να ρίχνει περισσότερο φως στην υπόθεση, ενώ δεν έχει προκύψει και δεύτερη μαρτυρία που να επιβεβαιώνει με σαφήνεια έντονο επεισόδιο ανάμεσα στο ζευγάρι. Αυτό αφήνει ανοιχτό το πεδίο της έρευνας, με τις Αρχές να προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν αν πίσω από την υπόθεση υπάρχει ποινική ευθύνη του 29χρονου ή αν η εξέλιξη συνδέεται με άλλη αιτία.

Η 27χρονη, ουκρανικής καταγωγής, νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, ενώ ο 29χρονος έχει οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Το ενδιαφέρον της έρευνας στρέφεται πλέον όχι στα ήδη γνωστά στοιχεία της υπόθεσης, αλλά στο αν θα προκύψουν νέα ευρήματα που θα δώσουν πιο καθαρή εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο διαμέρισμα πριν από την πτώση της γυναίκας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:04 Καμπάνια του Επιμελητηρίου με τον Σύλλογο Οπτικών και Οπτομετρών Ν. Αχαΐας: «Βλέπουμε καθαρά. Επιλέγουμε σωστά»
15:00 Σδούκου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν τσουβαλιάζουμε τις υποθέσεις» και αιχμές κατά ΠΑΣΟΚ
15:00 Αιγιάλεια: Κόντρα και για τα αδέσποτα – Ο δημοτικός σύμβουλος Π. Σπυρόπουλος αρνήθηκε να τιμηθεί από τον αντιδήμαρχο Γ. Φραγκονικολόπουλο
14:56 Αραμπατζή μετά την απειλή για βόμβα: «Δεν φοβήθηκα ποτέ, δεν θα φοβηθώ ούτε τώρα»
14:55 Πασχαλινή πράξη αλληλεγγύης από το ΕΡ.ΜΜ&ΕΕ Αράξου – Στήριξη στην «Κιβωτό της Αγάπης»
14:47 Κόντρα Μαρκόπουλου – Μάντζου στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ασυμβίβαστο
14:44 L’ Etape Greece by Tour de France presented by Skoda 2026: Η Σπάρτη στο βάθρο της παγκόσμιας ποδηλασίας
14:42 Κουτσούμπας για το μήνυμα Μητσοτάκη: «Άνθρακες ο θησαυρός»
14:31 Πειραιάς: Συνελήφθη 66χρονος μετά από επεισόδιο με αστυνομικό για κλήση σε παράνομη στάθμευση
14:28 Το Ιράν μπλέκει την επιχείρηση διάσωσης του Αμερικανού πιλότου με απόπειρα κλοπής εμπλουτισμένου ουρανίου
14:24 Σύσκεψη κάθε εβδομάδα στο Μαξίμου για την αγορά όσο διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή
14:22 Νεάπολη Λακωνίας: Τι υποστηρίζει ο πατέρας της 30χρονης που είχε εντοπιστεί δεμένη πριν από τον θάνατό της ΒΙΝΤΕΟ
14:18 Χατζηδάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητά επιτάχυνση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
14:06 Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: «Η κυβέρνηση βρίσκεται σε αποδρομή» και ζητά εκλογές
14:00 Βαριές ευθύνες για το ανοιχτό εργοτάξιο στην Κανάρη: «Θα κινηθώ νομικά κατά Δήμου και εργολάβου» λέει η Μαρία Θωμά
13:59 ΟΠΕΚΕΠΕ: Διευρύνεται το κύμα για άρση ασυλίας από βουλευτές της ΝΔ
13:49 Καλάβρυτα: Μετά το Πάσχα οι προληπτικές εξετάσεις σε Βλασία, Πετσάκους, Κορφές, Μικρό και Μεγάλο Ποντιά
13:48 Τέμπη: Έκκληση συγγενών και δικηγόρων να μη χαθεί ούτε άλλη δικάσιμος
13:38 Agro Food & Drink Patras Expo 2026: Πρόσκληση συμμετοχής για τις επιχειρήσεις
13:38 Βαρύ πένθος για τη Θεανώ Φωτίου: Έχασε ξαφνικά τον μοναχογιό της, Βασίλη Ρίζο σε ηλικία 48 ετών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
