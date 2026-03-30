Μαρούσι: Τετράχρονη εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνη στον δρόμο, χειροπέδες στους γονείς

Στη σύλληψη των γονέων ενός 4χρονου κοριτσιού προχώρησαν οι αρχές στο Μαρούσι, μετά τον εντοπισμό του παιδιού να κινείται ασυνόδευτο και σε κατάσταση σύγχυσης σε κεντρικό δρόμο της περιοχής. Το περιστατικό, που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ., φέρνει στο φως ερωτήματα για τις συνθήκες επίβλεψης του ανηλίκου.

Η περιπέτεια της ανήλικης έληξε χάρη στην παρατηρητικότητα ενός οδηγού ταξί, ο οποίος αντιλήφθηκε το παιδί να περιπλανιέται μόνο του. Όταν ο οδηγός επιχείρησε να το βοηθήσει, η 4χρονη δεν ήταν σε θέση να υποδείξει την οικία της, αναφέροντας μάλιστα στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο πως είχε προηγηθεί καυγάς μεταξύ των γονέων της και πως στο σπίτι βρισκόταν μόνο η γιαγιά της.

Οι γονείς του κοριτσιού, ρωσικής καταγωγής, οδηγήθηκαν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα όπου και συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η 33χρονη μητέρα, η οποία αφέθηκε ελεύθερη λίγο αργότερα, φέρεται να υποστήριξε στις αρχές πως το παιδί κατάφερε να ξεκλειδώσει την πόρτα και να διαφύγει της προσοχής του πατέρα, ο οποίος βρισκόταν εντός της οικίας εκείνη την ώρα.

Καταγγελίες για προηγούμενα περιστατικά

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα δίνουν οι μαρτυρίες περιοίκων, οι οποίοι υποστηρίζουν πως δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν. Σύμφωνα με καταγγελίες, προ τετραμήνου το ίδιο παιδί είχε βρεθεί ξανά μόνο του στον δρόμο, καταλήγοντας μάλιστα σε κατάστημα ψιλικών της γειτονιάς. Παρά την τότε κλήση στην αστυνομία, το θέμα δεν είχε λάβει περαιτέρω διαστάσεις καθώς το παιδί επεστράφη άμεσα στην οικογένεια.

Πηγή: ΕΡΤnews

