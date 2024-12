Μασκ: «Ανίκανος ο Σολτς – Πρέπει να παραιτηθεί άμεσα»

Ο Έλον Μασκ, μέσα από ανάρτηση του στο Χ, κάλεσε σήμερα τον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σολτς να παραιτηθεί, λίγη ώρα μετά την φονική επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου στη Γερμανία.

«Ο Σολτς πρέπει να παραιτηθεί άμεσα», ανέφερε ο Μασκ σε ανάρτησή του στο X, προσθέτοντας τον βαρύ χαρακτηρισμό: «Ανίκανος ηλίθιος» για τον Γερμανό Καγκελάριο.

JUST IN:—Elon Musk calls on German chancellor to resign.

“Scholz should resign immediately. Incompetent fool.” pic.twitter.com/hAQt9hCcDR

