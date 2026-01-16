MasterChef 10: Με σημαντικές αλλαγές επιστρέφει το ριάλιτι μαγειρικής του STAR

MasterChef 10: Με σημαντικές αλλαγές επιστρέφει το ριάλιτι μαγειρικής του STAR
16 Ιαν. 2026 18:29
Με ριζικές αλλαγές επιστρέφει το «MasterChef» στο πρόγραμμα του STAR, καθώς ο 10ος κύκλος του δημοφιλούς ριάλιτι μαγειρικής κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στις 21:00, φέρνοντας νέα δεδομένα στη δομή του διαγωνισμού.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι διαγωνιζόμενοι θα χωριστούν από την αρχή σε δύο διαφορετικές μπριγάδες, οι οποίες θα διαμένουν σε ξεχωριστά σπίτια, χωρίς η μία ομάδα να γνωρίζει την ύπαρξη της άλλης. Η εξέλιξη αυτή διαφοροποιεί σημαντικά τον τρόπο διεξαγωγής του παιχνιδιού στα πρώτα στάδια του διαγωνισμού.

Παράλληλα, επιστρέφουν οι κλασικές ατομικές οντισιόν, με κάθε παίκτη να παρουσιάζει ξεχωριστά το πιάτο του μπροστά στους τρεις κριτές. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Breakfast@Star», θα αναδειχθούν τόσο οι μαγειρικές δεξιότητες όσο και η προσωπικότητα των υποψηφίων.

Στον νέο κύκλο θα συμμετέχουν, επίσης, αρκετοί παίκτες από την ελληνική διασπορά, προσθέτοντας διαφορετικές γαστρονομικές επιρροές στον διαγωνισμό. Μετά από αρκετές εβδομάδες δοκιμασιών, όταν ο αριθμός των παικτών μειωθεί, οι δύο ομάδες θα ενωθούν και θα συγκατοικήσουν στο ίδιο σπίτι.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και σε μια νέα, απαιτητική φάση του παιχνιδιού, όπου θα υπάρξει ομαδική αποχώρηση. Όταν οι μπριγάδες φτάσουν να αποτελούνται από πέντε παίκτες η καθεμία, θα κληθούν να περάσουν από διαδοχικές δοκιμασίες. Η μπριγάδα που θα ηττηθεί θα αποχωρήσει ολόκληρη από τον διαγωνισμό, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει την ένταση και τον ανταγωνισμό.

