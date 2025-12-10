Μαθητές από τον Ερύμανθο και τη Δυτική Αχαΐα προχωρούν σε καταλήψεις σε ένδειξη στήριξης προς τους αγρότες – Κλειστά σχολεία

Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προχωρούν μαθητές σε περιοχές της Δυτικής Αχαΐας και του Δήμου Ερυμάνθου, εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή τους στον αγώνα των αγροτών. Τα παιδιά αγροτικών οικογενειών, που βιώνουν άμεσα τις δυσκολίες και τα αιτήματα του κλάδου, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε καταλήψεις και αναστολή λειτουργίας των σχολείων τους, δίνοντας το δικό τους μήνυμα κοινωνικής αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με όσα δηλώνει η Σωτηρακοπούλου Γρηγορία, πρόεδρος του 15μελούς του Λυκείου Φαρρών, από τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου το σχολείο των Φαρρών παραμένει κλειστό. Μαθητές, εκπροσωπώντας όλα τα σχολεία του Δήμου Ερυμάνθου αλλά και σχολεία του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, συμμετέχουν ενεργά στο κύμα στήριξης των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Η ίδια σημειώνει πως από την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, εκτός από το Λύκειο και Γυμνάσιο Φαρρών, κλειστά θα παραμείνουν επίσης τα σχολεία Ερυμάνθειας, Χαλανδρίτσας και Σταυροδρομίου, ενώ η κινητοποίηση θα διαρκέσει «μέχρι νεωτέρας», ανάλογα με τις εξελίξεις.

Οι μαθητές τονίζουν ότι δεν μπορούν να μένουν αμέτοχοι, αφού σε μεγάλο ποσοστό οι οικογένειές τους αποτελούνται από ανθρώπους που βρίσκονται στα μπλόκα, παλεύοντας για το εισόδημα και την επιβίωσή τους. «Θέλουμε να γίνει γνωστός και ο δικός μας αγώνας», αναφέρουν, ζητώντας τη δημοσιοποίηση της πρωτοβουλίας τους.

Σημαντική είναι και η στήριξη που έχουν από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, αλλά και από τον Δήμαρχο Ερυμάνθου, οι οποίοι βρίσκονται στο πλευρό των μαθητών, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια και τη διάθεσή τους να στηρίξουν τις οικογένειές τους και την τοπική κοινωνία.

Παράλληλα, οι μαθητές θέτουν και ένα ευρύτερο ζήτημα: αυτό της στάσης του εκπαιδευτικού συστήματος σε περιόδους κοινωνικών κινητοποιήσεων. Όπως επισημαίνουν, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες, εξακολουθούν να επιβάλλονται απουσίες και να στερούνται σχολικές εκδρομές και περίπατοι, μια πρακτική που –όπως υποστηρίζουν– τιμωρεί τους μαθητές επειδή συμμετέχουν σε έναν δίκαιο αγώνα.

«Ζητάμε κατανόηση, στήριξη και να ακουστεί η φωνή μας», υπογραμμίζουν, τονίζοντας ότι η συμμετοχή τους δεν έχει αντιπαραθετικό χαρακτήρα προς το σχολείο, αλλά αποτελεί πράξη αλληλεγγύης προς τους γονείς και τον τόπο τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Ως πρόεδρος του 15μελούς του Λυκείου Φαρρών του Δήμου Ερυμάνθου. Εκπροσωπώντας όλα τα σχολεία του δήμου μας, καθώς και σχολεία του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως από τη Δευτέρα 8/12, το σχολείο των Φαρρών παραμένει κλειστό, στηρίζοντας τον αγώνα των αγροτών — των ανθρώπων που αποτελούν σε μεγάλο ποσοστό τους γονείς και τις οικογένειές μας.

Επιπλέον, από την Δευτέρα 8/12 το σχολείο Φαρρων έχει προβεί σε κατάληψη αλλά και από Τετάρτη 10/12, τα σχολεία Φαρρών, Ερυμάνθειας, Χαλανδριτσας, Σταυροδρομίου ,θα παραμείνουν επίσης κλειστά μέχρι νεωτέρας, συμμετέχοντας συλλογικά σε αυτή τη σημαντική κίνηση στήριξης.

Θα θέλαμε να γίνει γνωστό και να δημοσιευθεί και ο δικός μας αγώνας. Μαζί μας βρίσκεται ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και ο Δήμαρχος του Δήμου Ερυμάνθου, οι οποίοι στηρίζουν ενεργά την προσπάθειά μας και στέκονται στο πλευρό μαθητών, οικογενειών και της τοπικής κοινωνίας. Οι μαθητές μας χωρίς να σκέφτονται το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο σε περιόδους κοινωνικών κινητοποιήσεων εξακολουθεί να επιβάλλει απουσίες στους μαθητές και να στερεί εκδρομές και σχολικούς περιπάτους. Πρόκειται για μια πρακτική που ουσιαστικά τιμωρεί τους μαθητές επειδή συμμετέχουν σε έναν δίκαιο κοινωνικό αγώνα και στηρίζουν τις οικογένειές τους. Ζητάμε κατανόηση, στήριξη και δημοσιοποίηση της προσπάθειάς μας, ώστε η φωνή μας να ακουστεί!

Σωτηρακοπούλου Γρηγορία

ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

1. Γυμνάσιο Λ.Τ Φαρρων

2. Γυμνάσιο Σταυροδρομίου

3. Γυμνασιο Λ.Τ Ριόλου

4. Λύκειο Ερυμανθειας

5. Γυμνάσιο Ερυμανθειας

6. Γυμνάσιο Λ.Τ Χαλανδρίτσα

