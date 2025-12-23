Μαθητής 14 χρονών συνελήφθη με αυτοσχέδιο γυάλινο μαχαίρι έξω από σχολείο!

Έχει καταγωγή από την Αλβανία και φοιτά στο Γυμνάσιο Πυλαίας

23 Δεκ. 2025 18:46
Pelop News

Δυστυχώς 14χρονος συνελήφθη έξω από σχολείο της Θεσσαλονίκης με αυτοσχέδιο γυάλινο μαχαίρι. Τη σύλληψη του ανήλικου έκαναν αστυνομικοί της ομάδας «Ζ» σήμερα (23.12.2025) το μεσημέρι.

Αγρότες: Από την Πάτρα μέχρι τα Μάλγαρα και από τη Θήβα στη Νίκαια , όλα τα μπλόκα LIVE

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival.gr, διερχόμενοι αστυνομικοί έκριναν ύποπτο τον 14χρονο, ο οποίος στεκόταν μαζί με δύο φίλους του έξω από το 3ο Γυμνάσιο και Λύκειο Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη.

Ο ανήλικος με καταγωγή από την Αλβανία είναι μαθητής Γυμνασίου της Πυλαίας.

Οι αστυνομικοί έλεγξαν το σακίδιό του και διαπίστωσαν ότι κουβαλούσε μαζί του ένα αυτοσχέδιο γυάλινο μαχαίρι, μήκους περίπου 20 εκατοστών. Είπε στους αστυνομικούς ότι το είχε μαζί του για αυτοάμυνα.

Ο 14χρονος συνελήφθη για «παράβαση του νόμου περί όπλων» και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου – Αναλήψεως.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

