Μαθητής Γυμνασίου πήγε στο σχολείο του με πιστόλι!

Μαθητής Γυμνασίου 14 χρόνων προσήχθη στην Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου, καθώς φέρεται να πήγε στο σχολείο με πιστόλι.

Πάτρα: Εφυγε με το παράπονο ο Μιλτιάδης Φαρμάκης – Οι συνθήκες σε δομή φιλοξενίας και η σίτιση

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι συμμαθητές του ανηλίκου παρατήρησαν το όπλο και τον κατήγγειλαν.

Παράλληλα προσήχθη και ο πατέρας του 14χρονου, ενώ αναμένεται απόφαση εισαγγελέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



