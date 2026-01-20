Μαθητής Γυμνασίου πήγε στο σχολείο του με πιστόλι!
Προσήχθη στην Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου
Μαθητής Γυμνασίου 14 χρόνων προσήχθη στην Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου, καθώς φέρεται να πήγε στο σχολείο με πιστόλι.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι συμμαθητές του ανηλίκου παρατήρησαν το όπλο και τον κατήγγειλαν.
Παράλληλα προσήχθη και ο πατέρας του 14χρονου, ενώ αναμένεται απόφαση εισαγγελέα.
