Πάτρα: Εφυγε με το παράπονο ο Μιλτιάδης Φαρμάκης – Οι συνθήκες σε δομή φιλοξενίας και η σίτιση

Και ποιος δεν γνώριζε μία από τις πιο αεικίνητες φιγούρες του Δικαστικού Μεγάρου της Πάτρας; Επί τέσσερις σχεδόν δεκαετίες εισαγγελείς, εφέτες, πρωτοδίκες, δικηγόροι υποκλίνονταν στις γνώσεις και την ενάργειά του.

Εφυγε και ο Μιλτιάδης Φαρμάκης, ο τέως γραμματέας του Εφετείου Πατρών, από τον μάταιο τούτο κόσμο, σε ηλικία 96 ετών και η κηδεία του θα γίνει σήμερα στις 12 το μεσημέρι από τον Ι. Ν. του Αγίου Διονυσίου Πατρών.

Δεν ήταν άνθρωπος που περνούσε απαρατήρητος ο εκλιπών. Αψεγάδιαστος και χρήσιμος στη δουλειά του, εσφράγισε μια ολόκληρη εποχή στο πλευρό της Θέμιδας. Αλλά και «αιώνιος εραστής» του τόπου καταγωγής του. Οταν συνταξιοδοτήθηκε πήρε το προβάδισμα στις ενασχολήσεις του το Καλούσι, αναπτύσσοντας πολιτιστικές δράσεις, στο αγαπημένο του χωριό, που βρίσκεται στους πρόποδες του Ερυμάνθου.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Μπαίνοντας στη δέκατη δεκαετία της ζωής του, ο αγαπητός Μιλτιάδης αποφάσισε να ξαποστάσει. Εφυγε, όμως, με παράπονο, ως τρόφιμος πλέον δομής φιλοξενίας της πόλης μας. Εφυγε, όπως λέμε, με το παράπονο, που το διατύπωσε και γραπτώς, αποστέλλοντας επιστολή στη διοίκηση της δομής, την οποία κοινοποίησε μάλιστα στον υπουργό Υγείας, Αδωνι Γεωργιάδη και τον περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη, στις 25 του περασμένου Νοεμβρίου.

Λιγότερη σημασία θα είχε να αναφερθούμε συγκεκριμένα στη δομή φιλοξενίας. Δεν έχει νόημα, άλλωστε, να παραθέσουμε τις αιτιάσεις της, αφού ο καταγγέλλων δεν βρίσκεται πια στη ζωή για να τις αντικρούσει.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Στη μνήμη, πάντως, του Μιλτιάδη Φαρμάκη, αλλά και προς όφελος των ζώντων τροφίμων της δομής, χρήζουν διερεύνησης, αν μη τι άλλο, τα καταγγελθέντα. Γιατί ο εκλιπών έκανε παράπονα για «άθλια σίτιση», τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι οι «συνθήκες διαβίωσης και τα προσφερόμενα φαγητά θυμίζουν τη σίτιση των πρώτων ημερών νεοσύλλεκτων».

Ο αγαπητός Μιλτιάδης, σχεδόν δύο μήνες πριν αποβιώσει, αξίωνε «αξιοπρεπή διαβίωση και ανεκτό σιτηροστάσιο», που δεν αξιώθηκε να απολαύσει… Εστω και μετά θάνατον, μια απάντηση τη δικαιούται…

