Οκτώ χρόνια μετά τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, συγγενείς θυμάτων και εγκαυματίες ζητούν να σταματήσει ο χαρακτηρισμός της ως «δυστύχημα». Τονίζουν ότι ο όρος αλλοιώνει την πραγματικότητα και υποβαθμίζει τις ευθύνες που έχουν αναδειχθεί δικαστικά.

Μάτι: Συγγενείς θυμάτων ζητούν να χαρακτηρίζεται «έγκλημα» η τραγωδία με τους 104 νεκρούς
18 Φεβ. 2026 12:11
Να αποφεύγεται ο χαρακτηρισμός «δυστύχημα» για την τραγωδία στο Μάτι με τους 104 νεκρούς ζητούν συγγενείς θυμάτων και επιζώντες της καταστροφικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για γεγονός με ποινικές ευθύνες και όχι για τυχαίο περιστατικό.

Σε ανακοίνωσή τους επισημαίνουν ότι η χρήση του όρου «δυστύχημα» αλλοιώνει, όπως αναφέρουν, την αιτία των θανάτων, μειώνει τη σημασία των ευθυνών που έχουν αναγνωριστεί έπειτα από πολυετείς δικαστικές διαδικασίες και προσβάλλει τη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους αλλά και όσων επιβίωσαν.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, η συγκεκριμένη διατύπωση παρουσιάζει τα θύματα ως αποτέλεσμα συγκυρίας ή τύχης, ενώ —όπως τονίζουν— υπήρξαν ανθρώπινες ενέργειες και παραλείψεις που συνέβαλαν στην εξέλιξη της τραγωδίας. Οι επιζώντες, σημειώνουν, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρές σωματικές και ψυχικές συνέπειες ακόμη και σήμερα.

Όπως υπογραμμίζεται, η επιλογή των λέξεων έχει κοινωνικό αντίκτυπο, καθώς ενδέχεται να οδηγεί σε εξωραϊσμό της πραγματικότητας και σε έμμεση υποβάθμιση των ευθυνών. Για τον λόγο αυτό ζητούν από τα μέσα ενημέρωσης υπεύθυνη και ακριβή αποτύπωση των γεγονότων, με σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και στην εμπειρία των επιζώντων.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι συγγενείς και οι εγκαυματίες επιφυλάσσονται για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους όσον αφορά την προάσπιση της προσωπικότητάς τους και της μνήμης των ανθρώπων που χάθηκαν, υπογραμμίζοντας πως η διατήρηση της ιστορικής αλήθειας αποτελεί βασική τους προτεραιότητα.

