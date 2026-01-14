Μαύρη Θάλασσα: Η στιγμή που drone χτυπά το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο Delta Harmony ΒΙΝΤΕΟ

Η Ελλάδα αποδοκιμάζει τις επιθέσεις. Αυξάνονται οι κίνδυνοι για την ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα και τα ναύλα

14 Ιαν. 2026 15:07
Pelop News

Βίντεο που κυκλοφόρησε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψε τη στιγμή που μη επανδρωμένο όχημα (drone) προσέκρουσε στο δεξαμενόπλοιο MT Delta Harmony (IMO 9408463, σημαία Λιβερίας), ελληνικών συμφερόντων και υπό τη διαχείριση της εταιρείας Delta Tankers.

Το πλοίο βρισκόταν αγκυροβολημένο στην περιοχή αναμονής κοντά στον θαλάσσιο τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium (CPC), ανοικτά του ρωσικού λιμανιού Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, εν αναμονή φόρτωσης αργού πετρελαίου από το κοίτασμα Tengizchevroil.

Το βίντεο δείχνει την πορεία του drone προς το πλοίο και την πρόσκρουσή του στο κατάστρωμα, με αποτέλεσμα την εκδήλωση σύντομης πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την εταιρεία Delta Tankers, η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα από το πλήρωμα, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, ενώ δεν αναφέρθηκε περιβαλλοντική ρύπανση. Το πλοίο παρέμεινε πλεύσιμο και απομακρύνθηκε από την περιοχή με δική του δύναμη.

Η επίθεση εντάσσεται σε σειρά περιστατικών που σημειώθηκαν την ίδια ημέρα στην ίδια θαλάσσια ζώνη, με αναφορές για πλήγματα και σε άλλα δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων, όπως το MT Matilda και το MT Delta Supreme. Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας και η ενεργειακή ηγεσία του Καζακστάν επιβεβαίωσαν τις επιθέσεις με drones, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται πλήρως ο τύπος των μη επανδρωμένων οχημάτων (εναέρια UAV ή επιφανειακά).

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι το Matilda δέχτηκε επίθεση από δύο ουκρανικά UAV περίπου 100 χλμ. από την Ανάπα, ενώ η Καζακστάν επιβεβαίωσε τις επιθέσεις στα Delta Harmony και Matilda, τονίζοντας ότι δεν υπήρξαν σοβαρές ζημιές στις υποδομές εξαγωγής πετρελαίου της χώρας.

Η ελληνική κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, δήλωσε: «Αποδοκιμάζουμε τις επιθέσεις κατά πολιτικών πλοίων ελληνικών συμφερόντων», επισημαίνοντας ότι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων και ενδέχεται να προκαλέσουν περιβαλλοντική ζημιά. Από την ενημέρωση του Υπουργείου Ναυτιλίας επιβεβαιώνεται ότι σε ένα από τα πλοία υπηρετούν δύο Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους και δεν τραυματίστηκαν.

Οι επιθέσεις λαμβάνουν χώρα σε περίοδο αυξημένης πίεσης στην ενεργειακή αλυσίδα της περιοχής, καθώς η παραγωγή πετρελαίου στο Καζακστάν έχει μειωθεί σημαντικά στις αρχές Ιανουαρίου λόγω καιρικών συνθηκών, προηγούμενων ζημιών και προβλημάτων ασφαλείας. Το τερματικό CPC αποτελεί κρίσιμη οδό εξαγωγής, διακινώντας περίπου το 80% του καζακστάν πετρελαίου και πάνω από 2% της παγκόσμιας παραγωγής αργού.

Ναυτιλιακοί κύκλοι εκτιμούν ότι η συνέχιση τέτοιων περιστατικών ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των ασφαλίστρων πολέμου και των ναύλων για πλοία που δραστηριοποιούνται σε ρωσικούς τερματικούς σταθμούς της Μαύρης Θάλασσας.

