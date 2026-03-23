Μαυροντυμένη η γιαγιά της οικογένειας Πλακιά με τη φωτογραφία των τριών αδικοχαμένων κοριτσιών, στη δίκη για τα Τέμπη, ΒΙΝΤΕΟ

Με τη φωτογραφία με τη Χρύσα, τη Θώμη και την Αναστασία, η γιαγιά που έχασε τις τρεις εγγονές της στα Τέμπη και μητέρα παιδιών που θρηνούν τα «σπλάχνα» τους, βρέθηκε στο «Γαιόπολις» της Λάρισας, στην πρώτη δικάσιμο για το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα: Διεκόπη για την 1η Απριλίου η διαδικασία, οργή και αντιδράσεις από τους συγγενείς

Φορώντας μαύρα και κρατώντας συνεχώς μπροστά της την χρυσαφί κορνίζα με τα τρία χαμογελαστά κορίτσια, η γιαγιά έδωσε το «παρών» στη δίκη. Η μαυροντυμένη γιαγιά «έχασε περισσότερους» το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, όπως είχε πει ο Νίκος Πλακιάς.

Η γιαγιά, εκτός από τη Χρύσα, τη Θώμη και την Αναστασία, βλέπει και τα δύο παιδιά της, τον Νίκο και τον Δημήτρη να «γυρνάνε σαν χαμένοι» μαζί με τις δύο νύφες της, από εκείνο το βράδυ. Ωστόσο βρήκε το σθένος να πάει στη Λάρισα κρατώντας συνεχώς μπροστά της τη φωτογραφία με τα τρία κορίτσια.

Πριν την έναρξη, ο Νίκος Πλακιάς δήλωσε: «Κακώς βρισκόμαστε εμείς εδώ. Ήρθαμε να υπερασπίσουμε τα παιδιά μας, τα παιδιά μας δεν έκαναν κάτι, δεν ήταν ένοχα για να έρθουμε να τα αθωώσουμε. Εγώ ήρθα εδώ σήμερα για να δικάσω και θα δικάσω. Ξεκινάει μια ακροαματική διαδικασία χωρίς τα πολιτικά πρόσωπα να βρίσκονται εδώ. Κανονικά έπρεπε να γίνει μία δίκη για όλα, όχι 6-7-8. Είμαι εδώ για να δικάσω».

«Ήρθε η μέρα περιμέναμε 3 χρόνια και 23 μέρες. Είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε με τους δικηγόρους μας για την αλήθεια και μόνο την αλήθεια των 57 ψυχών που χάθηκαν τόσο άδικα στη δολοφονία των Τεμπών. Έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη για αυτό και είμαστε εδώ. Ευελπιστούμε η Δικαιοσύνη θα κρατηθεί στο ύψος της. Αλλά θέλουμε όταν φύγουμε από αυτή την αίθουσα να μπουν φυλακή αυτοί που ευθύνονται και να μην εφυσηχάζουν τα πολιτικά πρόσωπα. Από εδώ θα ξεκινήσει ο δρόμος για να φτάσουμε στα πολιτικά πρόσωπα. Αυτά περιμένουμε, εδώ θα είμαστε. Πιστεύω να πάνε όλα καλά, όσο καλά μπορούν», ανέφερε από την πλευρά του ο Δημήτρης Πλακιάς.

