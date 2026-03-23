Δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα: Συνεχίζεται η διαδικασία, διαμαρτυρίες για την χωρητικότητα, απειλούν με αποχώρηση οι συνήγοροι ΝΕΟΤΕΡΑ

Νεότερη ενημέρωση: Η ένταση παραμένει υψηλή στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, με συγγενείς θυμάτων, επιζώντες και συνηγόρους να παρεμβαίνουν διαδοχικά για τις συνθήκες που επικρατούν στην αίθουσα, κάνοντας λόγο για σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και αξιοπρέπειας της διαδικασίας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τόσο η χωρητικότητα του χώρου όσο και η δυνατότητα διεξαγωγής της δίκης υπό αυτές τις συνθήκες, με φωνές και εντάσεις να διακόπτουν επανειλημμένα τη διαδικασία. Οι αντιδράσεις για τη στενότητα της αίθουσας και τις δυσκολίες διεξαγωγής της διαδικασίας έχουν καταγραφεί από τα σημερινά ρεπορτάζ της πρώτης ημέρας της δίκης.

Συγγενείς θυμάτων απευθύνθηκαν με έντονο τρόπο προς την έδρα, ζητώντας απαντήσεις και λύση, ενώ ακούστηκαν διαμαρτυρίες όπως «Υπάρχουν θέματα ασφαλείας εδώ» και «Έχετε καταλάβει τι ήρθατε να δικάσετε;». Σε ιδιαίτερα φορτισμένο τόνο, μητέρα θύματος παρενέβη λέγοντας πως «δεν μπορείτε να τσαλαπατάτε τη μνήμη των παιδιών μας», αποτυπώνοντας το βαρύ κλίμα που επικρατεί στην αίθουσα. Την ίδια στιγμή, επιζώντες και συγγενείς περιέγραψαν τη δική τους ψυχική κατάσταση, με αναφορές σε ηρεμιστικά και σε σοβαρά προβλήματα που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν μετά την τραγωδία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στους επιζώντες, με τη Βάσω Πανταζή να επισημαίνει ότι πέρα από τους νεκρούς υπάρχουν άνθρωποι που επέζησαν αλλά εξακολουθούν να κουβαλούν βαριά τραύματα, μιλώντας, μεταξύ άλλων, για σοβαρά προβλήματα αγοραφοβίας. Η παρέμβαση αυτή έδωσε ακόμη μία διάσταση στη συζήτηση, μεταφέροντας το βάρος και στις συνέπειες που συνεχίζουν να βιώνουν όσοι γλίτωσαν από τη σύγκρουση αλλά όχι από το ψυχικό της αποτύπωμα.

Παράλληλα, οι συνήγοροι αντέδρασαν έντονα για την καταλληλότητα της αίθουσας, με ορισμένους να προειδοποιούν ακόμη και με αποχώρηση. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διατυπώθηκε αίτημα να διακοπεί η δίκη μέχρι να αποφανθεί ο Άρειος Πάγος επί ζητήματος που έχει τεθεί για τη μεταφορά της διαδικασίας σε άλλη πόλη, εφόσον διαπιστωθούν συνθήκες που σχετίζονται με την ασφάλεια. Στο ίδιο κλίμα, έγινε και αναφορά σε ενδεχόμενο αποχής των δικηγόρων, εάν συνεχιστεί η διαδικασία χωρίς να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν ανακύψει.

Στο μεταξύ, η πρόεδρος του δικαστηρίου ανέφερε πως επιδιώκει να διευκολύνει την κατάσταση, ωστόσο η τοποθέτησή της προκάλεσε νέα αντίδραση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία αντέτεινε ότι δεν μπορεί να επιχειρείται τέτοια διαχείριση της διαδικασίας υπό αυτές τις συνθήκες.

Νεότερα: Την συνέχιση της δίκης πρότεινε η σιαγγελέας. Όπως χαρακτηριστικά είπε: , «τρέφω σεβασμό στους συγγενείς προσβλέπω στη συνεργασία, να εκφωνήσουμε τα ονόματα για να υπάρχει πρόοδος της δίκης».

Νεότερη ενημέρωση: Ιδιαίτερα φορτιμένη ήταν η ατμόσφαιρα στον χώρο όπου διεξάγεται η δίκη για την υπόθεση των Τεμπών, με συγγενείς θυμάτων της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας να αντιδρούν έντονα στη θέα ενός από τους κατηγορουμένους.

Η ένταση εκδηλώθηκε τη στιγμή που στην αίθουσα εισήλθε πρώτος ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, Σπύρος Πατέρας, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ των κατηγορουμένων για την υπόθεση. Η παρουσία του προκάλεσε άμεσα έντονη συναισθηματική έκρηξη από την πλευρά των συγγενών, που δεν έκρυψαν την οργή και την αγανάκτησή τους.

Σύμφωνα με όσα έγιναν μπροστά στους παρευρισκόμενους, ακούστηκαν βαριές φράσεις σε βάρος του, με συγγενείς να φωνάζουν: «Ανοίξτε τα στόματά σας, θα σας φάμε ζωντανούς. Θα σε σκίσω με τα χέρια μου. Δεν θα σε σώσει αυτός».

Νεότερα: Μετ’ εμποδίων ξεκίνησε η ιστορική δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα, καθώς τα σοβαρά προβλήματα χωρητικότητας στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου οδήγησαν την έδρα σε διαδοχικές διακοπές λίγο μετά την έναρξη της διαδικασίας.

Η εικόνα στο εσωτερικό του «Γαιόπολις» από νωρίς το πρωί ήταν αποπνικτική, με εκατοντάδες δικηγόρους, συγγενείς θυμάτων και δημοσιογράφους να κατακλύζουν κάθε διαθέσιμο σημείο.

Με το κλίμα να παραμένει τεταμένο και τις αντιδράσεις των παρισταμένων να αυξάνονται, η έδρα προχώρησε σε νέα 30λεπτη διακοπή, προκειμένου να ληφθεί οριστική απόφαση για τη χωροταξική οργάνωση της δίκης.

«Μέσα είναι μια αίθουσα στην οποία είμαστε στοιβαγμένοι σαν σαρδέλες ο ένας πάνω στον άλλον, η πλειοψηφία είναι όρθιοι, οι συνθήκες είναι όχι τριτοκοσμικές. Θα πρέπει να εφεύρουμε καινούριο όρο για να περιγράψουμε ακριβώς αυτό που συμβαίνει μέσα. Μέσα δεν μπορεί να διεξαχθεί δίκη, σε καμία περίπτωση. Και φυσικά θα καταγγείλουμε την πρόθεσή τους να βγάλουν τους δημοσιογράφους και τους ρεπόρτερ έξω. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Είναι μια δίκη δημοσίου συμφέροντος, αφορά όλη την κοινωνία και θα πρέπει να ακούσουν όλοι αυτά που θα ειπωθούν μέσα… Δεν μπορεί να γίνει δίκη σε αυτές τις συνθήκες. Ούτε τα μικρόφωνα δεν λειτουργούν. Δεν μπορούν ούτε οι δικηγόροι να σκεφτούν, ούτε εμείς να ακούσουμε, δεν λειτουργούν τα μικρόφωνα, τα φώτα από πάνω ανοίγουν-κλείνουν, δηλαδή τραγικά πράγματα» δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού.

Νεότερη Ενημέρωση: Με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους και αιχμηρές αναφορές προσήλθε στη Λάρισα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την έναρξη της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου, σε δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους, έκανε λόγο για έναν αγώνα απέναντι σε «αδίστακτες και σκοτεινές εξουσίες», τονίζοντας ωστόσο την πεποίθησή της για την τελική επικράτηση της αλήθειας.

«Ξέρουμε ότι έχουμε απέναντί μας αδίστακτες εξουσίες και σκοτεινούς μηχανισμούς, αλλά θα νικήσουμε γιατί το δίκαιο είναι με το μέρος μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νεότερη Ενημέρωση: Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης άνοιξαν σήμερα, Δευτέρα 23 Μαρτίου, οι πύλες του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την έναρξη της δίκης της τραγωδίας των Τεμπών. Η διαδικασία, που χαρακτηρίζεται ως η σημαντικότερη των τελευταίων δεκαετιών, ξεκίνησε με την προσέλευση των συγγενών των 57 θυμάτων, οι οποίοι ζητούν παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων.

Οι πρώτες δηλώσεις των συγγενών

Προσερχόμενη στον χώρο της δίκης, η Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε την επιφυλακτικότητά της για την έκβαση της διαδικασίας, δηλώνοντας: «Θα ήθελα να είμαι αισιόδοξη, θα ήθελα να ζω σε μια χώρα που η Δικαιοσύνη λειτουργεί αυτόνομα, αλλά αυτό δεν συμβαίνει».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του συλλόγου συγγενών θυμάτων, Παύλος Ασλανίδης, υπογράμμισε το αίτημα για διαφάνεια, προαναγγέλλοντας αίτημα για τηλεοπτική και φωτογραφική κάλυψη της δίκης. Παράλληλα, άσκησε σκληρή κριτική για την απουσία πολιτικών προσώπων από το εδώλιο και για το γεγονός ότι, τρία χρόνια μετά, ουδείς παραμένει στη φυλακή. «Δικαίωση θα ήταν να γυρίζανε τα παιδιά πίσω. Εμείς θέλουμε την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αρχική Ενημέρωση: Σχεδόν τρία χρόνια μετά τη μετωπική σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, η δικαστική διερεύνηση για την τραγωδία των Τεμπών περνά στην κρισιμότερη φάση της. Η ακροαματική διαδικασία ξεκινά σήμερα στη Λάρισα, σε μια αίθουσα υψηλών προδιαγραφών στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας («ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ»), η οποία διαμορφώθηκε ειδικά για να υποδεχθεί τον τεράστιο όγκο συμμετεχόντων.

Συνολικά 36 στελέχη από όλο το φάσμα του σιδηροδρομικού δικτύου (ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Hellenic Train, ΡΑΣ και Υπουργείο Μεταφορών) καλούνται να λογοδοτήσουν ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Η κατηγορία που βαραίνει 33 από αυτούς είναι εκείνη της «επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο», ένα κακούργημα που επισύρει ποινή έως και ισόβια κάθειρξη. Παράλληλα, αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές διώξεις για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια.

Η διαδικασία αναμένεται να είναι μακρά και πολυεπίπεδη, καθώς έχουν κληθεί να καταθέσουν 352 μάρτυρες, ενώ περισσότερα από 230 πρόσωπα (επιζώντες και συγγενείς θυμάτων) παρίστανται προς υποστήριξη της κατηγορίας. Η αίθουσα διαθέτει ειδικά συστήματα οθονών και βοηθητικούς χώρους για την κάλυψη από τους δημοσιογράφους και τη διευκόλυνση των πολυάριθμων νομικών εκπροσώπων.

