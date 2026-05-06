Μαξίμου: Ένταση στη φοιτητική συγκέντρωση για το άρθρο 16 και την Παιδεία

Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, στην Ηρώδου Αττικού, συγκεντρώθηκαν το πρωί περίπου 30 φοιτητές, οι οποίοι προχώρησαν σε κινητοποίηση με επίκεντρο την Παιδεία και βασικό αίτημα να μην προχωρήσει η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, οι φοιτητές φώναξαν συνθήματα και έστειλαν το δικό τους μήνυμα ενάντια σε αλλαγές που, όπως υποστηρίζουν, ανοίγουν τον δρόμο για υποβάθμιση των δημόσιων σπουδών. Από την πλευρά τους, διαμήνυσαν ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν μέτρα που, κατά την εκτίμησή τους, πλήττουν τα πτυχία τους, ενισχύουν την προοπτική διδάκτρων στα προπτυχιακά, γενικεύουν τις οικονομικές επιβαρύνσεις στα μεταπτυχιακά και εξισώνουν τα πανεπιστημιακά πτυχία με εκείνα των κολεγίων.

Η κινητοποίηση δεν κύλησε χωρίς ένταση, καθώς κατά τη διάρκειά της σημειώθηκαν μικροεπεισόδια ανάμεσα σε φοιτητές και αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάσταση εκτονώθηκε λίγο αργότερα και η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση.

Το θέμα παραμένει στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης γύρω από την ανώτατη εκπαίδευση, με τους φοιτητές να επαναφέρουν δημόσια τις αντιρρήσεις τους απέναντι στις σχεδιαζόμενες θεσμικές παρεμβάσεις.

