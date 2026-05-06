Μαξίμου: Ένταση στη φοιτητική συγκέντρωση για το άρθρο 16 και την Παιδεία

Παρέμβαση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποίησαν το πρωί φοιτητές, διαμαρτυρόμενοι για την αναθεώρηση του άρθρου 16 και τις αλλαγές που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν τις σπουδές και την αξία των πτυχίων τους. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης σημειώθηκε μικρής έκτασης ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Μαξίμου: Ένταση στη φοιτητική συγκέντρωση για το άρθρο 16 και την Παιδεία
06 Μάι. 2026 12:31
Pelop News

Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, στην Ηρώδου Αττικού, συγκεντρώθηκαν το πρωί περίπου 30 φοιτητές, οι οποίοι προχώρησαν σε κινητοποίηση με επίκεντρο την Παιδεία και βασικό αίτημα να μην προχωρήσει η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, οι φοιτητές φώναξαν συνθήματα και έστειλαν το δικό τους μήνυμα ενάντια σε αλλαγές που, όπως υποστηρίζουν, ανοίγουν τον δρόμο για υποβάθμιση των δημόσιων σπουδών. Από την πλευρά τους, διαμήνυσαν ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν μέτρα που, κατά την εκτίμησή τους, πλήττουν τα πτυχία τους, ενισχύουν την προοπτική διδάκτρων στα προπτυχιακά, γενικεύουν τις οικονομικές επιβαρύνσεις στα μεταπτυχιακά και εξισώνουν τα πανεπιστημιακά πτυχία με εκείνα των κολεγίων.

Διαβάστε επίσης: Ηράκλειο: Τον καταπλάκωσε τρίκυκλο που επισκεύαζε – Νεκρός 78χρονος στις Βούτες

Η κινητοποίηση δεν κύλησε χωρίς ένταση, καθώς κατά τη διάρκειά της σημειώθηκαν μικροεπεισόδια ανάμεσα σε φοιτητές και αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάσταση εκτονώθηκε λίγο αργότερα και η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση.

Το θέμα παραμένει στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης γύρω από την ανώτατη εκπαίδευση, με τους φοιτητές να επαναφέρουν δημόσια τις αντιρρήσεις τους απέναντι στις σχεδιαζόμενες θεσμικές παρεμβάσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:55 Καιρός: Έρχεται μίνι καύσωνας με αφρικανική σκόνη – Πότε κορυφώνεται το κύμα ζέστης
12:54 Στενά του Ορμούζ: Επίθεση σε πλοίο της CMA CGM – Τραυματίες μέλη του πληρώματος
12:52 «Πολιτική λαϊκισμού, έρχεται νομοσχέδιο για ίση αμοιβή άντρα – γυναίκας», η Κεραμέως για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και 4ημερη εργασία
12:50 «Sarajevo Safari»: Το βιβλίο που επαναφέρει τις φρικιαστικές καταγγελίες για “τουρίστες σκοπευτές”
12:48 Με λαμπρότητα η γιορτή της Αγίας Ειρήνης στην Πάτρα και μεγάλη λιτανεία στον Ριγανόκαμπο ΦΩΤΟ
12:41 Πλεύρης: «Η γυναίκα μου πήρε τη σωστή απόφαση, να υπογράψει να κάνω επέμβαση με πιθανότητες 20% να ζήσω»
12:40 IRIS: Άλμα 66% στις συναλλαγές το 2025 – Υποχωρούν οι επιταγές
12:39 Τρεις τελευταίες παραστάσεις για το «Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε» στο Επίκεντρο
12:38 Είναι στραβός ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε;
12:35 Αρχαία Ολυμπία: Συνελήφθη άνδρας που παραβίασε περιοριστικούς όρους σε υπόθεση αποπλάνησης ανηλίκου
12:34 Συντάξεις, εισφορές και έλεγχοι σε νέα εποχή: Τι αλλάζει στον e-ΕΦΚΑ
12:31 Μαξίμου: Ένταση στη φοιτητική συγκέντρωση για το άρθρο 16 και την Παιδεία
12:30 Νίκος Τζουρούδης: Από την Ομοσπονδία στίβου της Ιταλίας έγινε ο άνθρωπος πίσω από τον πρωταθλητισμό της ΑΕΚ
12:29 Πρώην επιστήμονας της NASA λέει ότι «πέθανε» τρεις φορές: Τι υποστηρίζει για τη μετά θάνατον ζωή
12:24 Πύργος: Εξιχνιάστηκε κλοπή από σταθμευμένο αυτοκίνητο – Πήρε τσάντα αξίας 1.300 ευρώ από ανοιχτό παράθυρο
12:20 Axios: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου
12:16 Αγρίνιο: Μπαράζ φωτιών σε κάδους τη νύχτα – Δικογραφία για εμπρησμούς από αγνώστους
12:14 Αδαμόπουλος: «Χαρακτήρα και μέταλλο, όσο σημαντικές κι αν είναι οι τακτικές, μπαίνει μέσα η ψυχή»
12:13 Τουρκία: Σφοδρή επίθεση Οζέλ σε Ερντογάν – «Η Ελλάδα τα πηγαίνει πολύ καλά»
12:12 Ηράκλειο: Τον καταπλάκωσε τρίκυκλο που επισκεύαζε – Νεκρός 78χρονος στις Βούτες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 6/05/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ