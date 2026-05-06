Ηράκλειο: Τον καταπλάκωσε τρίκυκλο που επισκεύαζε – Νεκρός 78χρονος στις Βούτες

Τραγική κατάληξη είχε το πρωινό της Τετάρτης στις Βούτες Ηρακλείου, όπου ένας 78χρονος έχασε τη ζωή του την ώρα που επιχειρούσε να επισκευάσει τρίκυκλο όχημα. Το όχημα τον καταπλάκωσε κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, με το ΕΚΑΒ να φτάνει άμεσα στο σημείο, χωρίς όμως να μπορέσει να τον σώσει.

06 Μάι. 2026 12:12
Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου 2026 στην περιοχή Βούτες του δήμου Ηρακλείου, όπου ένας 78χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του με φρικτό τρόπο, όταν το τρίκυκλο όχημα που επισκεύαζε τον καταπλάκωσε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηλικιωμένος προσπαθούσε να αλλάξει εξάρτημα στο όχημα, όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, το τρίκυκλο φέρεται να μετακινήθηκε ή να έχασε τη στήριξή του και έπεσε πάνω του, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον 78χρονο ήταν ήδη αργά. Οι διασώστες που κλήθηκαν να παρέμβουν δεν μπόρεσαν να ανατρέψουν την τραγική εξέλιξη, καθώς ο άνδρας είχε υποστεί θανατηφόρα τραύματα.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τώρα τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ακριβώς σημειώθηκε το θανατηφόρο περιστατικό την ώρα της επισκευής.

