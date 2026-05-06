Ηράκλειο: Τον καταπλάκωσε τρίκυκλο που επισκεύαζε – Νεκρός 78χρονος στις Βούτες

Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου 2026 στην περιοχή Βούτες του δήμου Ηρακλείου, όπου ένας 78χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του με φρικτό τρόπο, όταν το τρίκυκλο όχημα που επισκεύαζε τον καταπλάκωσε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηλικιωμένος προσπαθούσε να αλλάξει εξάρτημα στο όχημα, όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, το τρίκυκλο φέρεται να μετακινήθηκε ή να έχασε τη στήριξή του και έπεσε πάνω του, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Διαβάστε επίσης: Δυτική Αττική: Σπείρα-μαμούθ με το πρόσχημα του ΔΕΔΔΗΕ, 117 απάτες και λεία άνω των 3 εκατ. ευρώ

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον 78χρονο ήταν ήδη αργά. Οι διασώστες που κλήθηκαν να παρέμβουν δεν μπόρεσαν να ανατρέψουν την τραγική εξέλιξη, καθώς ο άνδρας είχε υποστεί θανατηφόρα τραύματα.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τώρα τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ακριβώς σημειώθηκε το θανατηφόρο περιστατικό την ώρα της επισκευής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



