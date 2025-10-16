Μάξιμουμ 15 μήνες το πολύ η εκκαθάριση αντί για 10 χρόνια που χρειάζονταν για τις σχολάζουσες κληρονομιές

Τα δεδομένα και το σχέδιο εντοπισμού και αξιοποίησης σπιτιών «ορφανών» από κληρονόμους, αλλά και άλλων ακινήτων του δημοσίου που θα μπορεί η κυβέρνηση να τα εντάξει στην στεγαστική πολιτική της για ευάλωτα νοικοκυριά, περιέγραψε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio, αναφέρθηκε στην ηλεκτρονική καταγραφή των σχολαζουσών κληρονομιών, ένα ζήτημα υπαρκτό εδώ και πολλές δεκαετίες, εξηγώντας τι αλλάζει και πώς θα αξιοποιήσει το Δημόσιο χιλιάδες ακίνητα.

Οι λεγόμενες σχολάζουσες κληρονομιές είναι εκείνες οι κληρονομιές τις οποίες είτε τις έχουν αποποιηθεί οι δικαιούχοι κληρονόμοι, είτε δεν υπήρξαν κληρονόμοι, άρα, ήταν στα αζήτητα ουσιαστικά, καταλήγοντας στο τέλος στο Δημόσιο.

«Το θέμα είναι πώς κατέληγαν στο Δημόσιο. Καταλήγουν μετά από πολλά χρόνια καθυστερήσεων. Ο μέσος χρόνος αυτή τη στιγμή για να καταλήξει μια σχολάζουσα κληρονομιά στο Δημόσιο, για να μπορέσει στη συνέχεια να την αξιοποιήσει, είναι περίπου τα δέκα έτη. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα» τόνισε.

«Την ίδια ώρα μάλιστα, που πολλές από αυτές τις περιουσίες έχουν μέσα τους ακίνητα και πολλά από αυτά και φιλέτα, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, το οποίο βιώνουμε ως κοινωνία, ειδικά τα τελευταία χρόνια.

Εδώ λοιπόν υπάρχει άλλη μια περίφημη πτυχή του λεγόμενου βαθέως κράτους, όπως το γνωρίζουμε και όπως μας ταλαιπωρεί τόσα χρόνια. Δηλαδή δεν υπάρχουν ψηφιοποιημένες διαδικασίες, δεν υπάρχουν εκκαθαριστές τόσοι που να μπορέσουν να ολοκληρώσουν γρήγορα την εξέταση της κάθε κληρονομιάς, να δοθεί στον κάθε πιστωτή ενδεχομένως, αν υπάρχουν οφειλές, αυτό το οποίο του ανήκει και στη συνέχεια το υπόλοιπο να καταλήξει στο Δημόσιο.

Ερχόμαστε λοιπόν τώρα και ξεμπλέκουμε τη συγκεκριμένη διαδικασία, διασταυρώνουμε και φέρνουμε σε επαφή διαφορετικά διάσπαρτα πληροφοριακά συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη δημόσια διοίκηση, όπως το Περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ, το Μητρώο που ανήκει στις υπηρεσίες σχολάζουσας κληρονομιάς και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλα μητρώα, προκειμένου να ξέρουμε την πληροφορία εγκαίρως, να την διασταυρώνουμε, να προχωρούμε άμεσα στις εκκαθαρίσεις των περιουσιών αυτών και στη συνέχεια τα καθαρά, τα ατόφια ακίνητα, οι περιουσίες να περιέρχονται στο Δημόσιο και να πηγαίνουμε στη συνέχεια να τα αξιοποιούμε για στεγαστικούς σκοπούς, για κοινωφελείς σκοπούς και ούτω καθεξής.

7.000 είναι το στοκ αυτή τη στιγμή των σχολαζουσών κληρονομιών, γύρω στις 100 με 150 σχολάζουσες κληρονομιές έχουν εκκαθαριστεί μόνο τα τελευταία χρόνια.

Καταλαβαίνετε επομένως πόσο σημαντικό και πόσο μεγάλο είναι αυτό το πρόβλημα Και φυσικά έρχεται να προστεθεί σε μια δέσμη παρεμβάσεων για το στεγαστικό που θα έρθουν να ξεδιπλώσουν το επόμενο χρόνο, που πιστεύουμε ότι θα αντιμετωπίσουν σε σημαντικό βαθμό τις πιέσεις που βιώνουν τα νοικοκυριά στο να βρουν σπίτι αλλά και να βρουν φθηνό σπίτι. Δεν είναι μόνο να βρουν σπίτι, είναι να βρουν και μια προσιτή κατοικία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσάπαλος.

Ως προς τα ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί για να αξιοποιηθούν τα ακίνητα τα ευάλωτα νοικοκυριά, ο κ. Τσάπαλος εξήγησε ότι πάντοτε η διαδικασία περνάει μέσα από τη λεγόμενη κοινωνική κατοικία, “δηλαδή, δίνεται προτεραιότητα σε εκείνες τις κοινωνικές ομάδες, οι οποίες είτε δεν έχουν καθόλου εισοδήματα είτε έχουν εισοδήματα τέτοια όμως που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν την στεγαστική τους ανάγκη. Αξιοποιούμε τη ΔΥΠΑ πολλές φορές, ενεργοποιούμε ειδικά προγράμματα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής”.

“Σίγουρα αυτό το στοκ που σας περιέγραψα, ό,τι απομείνει ως ακίνητα προς διάθεση θα τα βάλουμε μέσα στην εξίσωση της στεγαστικής κρίσης και θα μπορέσουμε το συντομότερο δυνατό, απλοποιώντας όσο γίνεται περισσότερο τις διαδικασίες, να τα δώσουμε στους πολίτες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Θυμίζω την κοινωνική αντιπαροχή, επίσης, είναι προ των πυλών. Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής έχει δημιουργήσει, έχει ψηφίσει ένα νόμο ο οποίος δίνει τη δυνατότητα άμεσης επισκευής εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών και όχι μόνο κτιρίων κενών, μεγάλων κατοικιών να μετατραπούν γρήγορα σε κατοικίες από ιδιώτες, ένα μεγάλο ποσοστό να μείνει στο κράτος για αξιοποίηση και παραχώρηση σε πολίτες και το υπόλοιπο να δοθεί στους ιδιώτες για να το κάνουν οι ίδιοι ό,τι κρίνουν.

Το ίδιο θα κάνουμε και με τα στρατόπεδα. Ήδη έχουν ανακοινωθεί τρία στρατόπεδα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα για μετατροπή σε κοινωνικές κατοικίες και φυσικά έχουμε και μια σειρά άλλα μέτρα, όπως είναι η επέκταση της αναστολής ΦΠΑ για νέες οικοδομές το 26, η αναστολή του Airbnb, πρώτο, δεύτερο, τρίτο διαμέρισμα, τα νέα Airbnb αναφέρομαι στο δήμο της Αθήνας, όπως είναι η τριετής φοροαπαλλαγή για κλειστά ακίνητα, όπου ερχόμαστε και βελτιώνουμε αυτό το μέτρο και λέμε ότι αν πρόκειται για πολύτεκνες οικογένειες παύει να υπάρχει το πλαφόν των 120 τετραγωνικών και προσαυξάνεται κατά 25 τετραγωνικά ανά τέκνο. Και φυσικά έχουμε ένα σημαντικό κίνητρο για τους ιδιοκτήτες, η θέσπιση του ενδιάμεσου συντελεστή φορολόγησης που το ζητούσαν πάρα πολλά χρόνια η ΠΟΜΙΔΑ στο 25%, ούτως ώστε να δοθεί κίνητρο να μπουν και επιπλέον ακίνητα στην αγορά και να φορολογούνται με έναν λογικό φορολογικό συντελεστή. Όλα αυτά θα ξεδιπλωθούν το 2026” συμπλήρωσε ο κ. Τσάπαλος.

Στο «παιχνίδι» και τα ακίνητα τραπεζών

“Θέλουν δεν θέλουν, με τη διαδικασία αυτή που θεσπίζουμε και έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή, θα αναγκαστούν και αυτές να τρέξουν όπως τρέχουμε όλοι” ανέφερε ο Όμηρος Τσάπαλος ερωτηθείς για τις τράπεζες όπου εμπλέκονται.

“Δεν υπάρχουν σε αυτό το ζήτημα που λέγεται στεγαστικό, δικαιολογίες καθυστερήσεων από κανέναν. Πόσο μάλλον από τις τράπεζες. Επομένως, εκεί που οι τράπεζες εμπλέκονται, η διαδικασία θα είναι τέτοια ούτως ώστε να αναγκαστούν και αυτές γρήγορα να ανταποκριθούν.

Το ζητούμενο είναι ο εκκαθαριστής που θα αναλάβει την κάθε σχολάζουσα κληρονομία να έχει και τα ψηφιακά εργαλεία και ελεύθερα τα χέρια του από νομική άποψη, προκειμένου τα δέκα χρόνια που χρειαζόμαστε σήμερα να μπορέσει να τα κάνει 15 μήνες στην ουσία, γιατί εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Στους 15 μήνες το πολύ μια σχολάζουσα κληρονομιά να έχει ξεμπερδέψει, να έχει πάρει ο καθένας αυτό το οποίο του αναλογεί. Και η τράπεζα έχει συμφέρον να τελειώσει γρήγορα η διαδικασία γιατί μπορεί κάποιο ακίνητο να είναι δεσμευμένο ή χρεωμένο και ούτω καθεξής και το υπόλοιπο να πάει στο δημόσιο για να κάνουμε κοινωνική πολιτική. Αυτή είναι η λογική και όποιος θέλει έρχεται και συμπράττει, όποιος δεν θέλει θα συμπράξει με βάση τον νόμο” τόνισε.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



