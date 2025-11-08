«Μαζί γράφουμε ιστορία. Ραντεβού στο γήπεδο!», ο Απόλλων ανοιχτή πρόσκληση στον κόσμο του για Πανελευσινιακό

Ο Απόλλων με ανακοίνωσή του καλεί τον κόσμο του να τον στηρίξει για ακόμη μία φορά, στο παιχνίδι που θα παίξει σήμερα (8/11/2025) στο κλειστό του γήπεδο στην Περιβόλα με τον Πανελευσινιακό στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της National League 1.

Μάλιστα σε αυτό το παιχνίδι αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του ως πρώτος προπονητής στους «μελανόλευκους» ο Κώστας Τζαμάκος.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Ο Α.Σ. Απόλλων Πατρών υποδέχεται το Σάββατο 8 Νοεμβρίου και ώρα 17:00 στο Κλειστό Γυμναστήριο Περιβόλας «Απόλλων Πατρών» τον Πανελευσινιακό Α.Ο.Κ., στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της National League 1.

Την τεχνική καθοδήγηση της ομάδας έχει αναλάβει ο Κωνσταντίνος Τζαμάκος, ο οποίος μαζί με τους συνεργάτες του καταστρώνουν τα σχέδια για την προσεχή αναμέτρηση της ομάδας μας.

Οι «μελανόλευκοι» προέρχονται από μία ήττα και θέλουν να επιστρέψουν άμεσα στις νίκες, δείχνοντας αποφασισμένοι να αφήσουν πίσω τους το προηγούμενο αποτέλεσμα.

Η παρουσία του κόσμου στις εξέδρες θα αποτελέσει, όπως πάντα, πολύτιμο στήριγμα για την προσπάθεια της ομάδας μας.

Στηρίζουμε από κοντά την ομάδα μας, πάμε γήπεδο!

Εισιτήρια αγώνα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 10€

ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 13 – 17 ΕΤΩΝ 5€ (μόνο από τα γραφεία της ομάδας ή και το εκδοτήριο την ημέρα του αγώνα)

ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΕΣ – ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Α.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.

Κλείσε εισιτήριο γρήγορα και εύκολα εδώ.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Συμβουλεύουμε τους φιλάθλους μας με εισιτήριο αγώνα ή εισιτήριο διαρκείας να βρίσκονται στο γήπεδο έως και 30 λεπτά πριν την έναρξη του παιχνιδιού για την ομαλότερη και ευκολότερη είσοδό τους στο γήπεδο.

Διαπιστεύσεις θα δωθούν κατόπιν έγγραφης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αιτήσεως προς τη γραμματεία του οργανισμού έως και την Παρασκευή 13:00. (ενώσεις, ομοσπονδίες, δημοσιογράφοι, τεχνικοί ήχου και εικόνας, κλπ.).

To εκδοτήριο του γηπέδου θα ανοίξει για τους φιλάθλους στις 15:00.

Ο χώρος στάθμευσης του γηπέδου μας, τις ώρες των αγώνων, είναι διαθέσιμος μόνο για τα οχήματα των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας κατηγορίας DIAMOND.

Για να κρατήσουμε όλοι μαζί το γήπεδο όμορφο και καθαρό, φροντίζουμε για τα απορρίματά μας κατά την αποχώρηση από το γήπεδο.

Η φωνή σας, δύναμή μας! Ραντεβού στο γήπεδο!

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



