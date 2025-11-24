Μαζί με τον γιο του ψήφισε στις εκλογές της ΝΔ ο Γρηγόρης Δημητριάδης

Το πρωί της Κυριακής 23/11/2025, ο πρώην Γ.Γ. του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης ψήφισε για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας σε εκλογικό κέντρο της Αθήνας.

Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ Αχαΐας: Θρίλερ για γερά νεύρα, ολονύχτια καταμέτρηση για την ΔΕΕΠ, ποιος εκλέγεται

Ο κ. Δημητριάδης προχώρησε σε σχετική ανάρτηση, γράφοντας: «Εκπαιδεύοντας τη νέα γενιά Νεοδημοκρατών. Ψηφίζω με ένα εκκολαπτόμενο ΟΝΝΕΔιτακι! Καλή ψήφο σε όλους.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα ο Γρηγόρης Δημητριάδης είναι ιδιαίτερα δραστήριος στα εσωκομματικά, συναντώντας καθημερινά στελέχη από όλα τα επίπεδα του γαλάζιου «οργανισμού», τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



