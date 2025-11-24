Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ Αχαΐας: Θρίλερ για γερά νεύρα, ολονύχτια καταμέτρηση για την ΔΕΕΠ, ποιος εκλέγεται
Οριακή επικράτηση Μάκη Κατσιγιάννη στην ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας.
Αναλυτικά αποτελέσματα
ΔΗΜ.ΤΟ. Βόρειου Τομέα Πάτρας
-
Κουνάβης: 407
-
Κατσιγιάννης: 135
ΔΗΜ.ΤΟ. Κεντρικού Τομέα Πάτρας
1ο Τμήμα
-
Κουνάβης: 169
-
Κατσιγιάννης: 118
2ο Τμήμα
-
Κουνάβης: 205
-
Κατσιγιάννης: 92
3ο Τμήμα
-
Κουνάβης: 220
-
Κατσιγιάννης: 108
4ο Τμήμα
-
Κουνάβης: 199
-
Κατσιγιάννης: 99
ΔΗΜ.ΤΟ. Νοτίου Τομέα Πάτρας
Γ1 Τμήμα
-
Κουνάβης: 256
-
Κατσιγιάννης: 85
Γ2 Τμήμα
-
Κουνάβης: 160
-
Κατσιγιάννης: 120
Γ3 Τμήμα
-
Κουνάβης: 259
-
Κατσιγιάννης: 78
Κλειτορία
-
Κουνάβης: 147
-
Κατσιγιάννης: 86
Καλάβρυτα
-
Κουνάβης: 231
-
Κατσιγιάννης: 173
Ηλεκτρονική κάλπη Αχαΐας
-
Κουνάβης: 1.527
-
Κατσιγιάννης: 2.921
Πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Αιγιάλειας η Ελισάβετ Πίκουλα Μπομποτσιάρη
Αργά το βράδυ ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των δια ζώσης ψήφων για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας στο Αίγιο, με την Ελισάβετ Πίκουλα Μπομποτσιάρη σε συνδυασμό με τις ηλεκτρονικές ψήφους να κόβει πρώτη το νήμα με 19 ψήφους διαφορά.
Συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική ψηφοφορία στην οποία ψήφισαν συνολικά 900 μέλη, ο Ανδρέας Σοφέτης προηγήθηκε με 133 ψήφους, ωστόσο στη δια ζώσης ψηφοφορία έγινε η ανατροπή με την Ελισάβετ Πίκουλα Μπομποτσιάρη να «παίρνει κεφάλι» με 152 ψήφους διαφορά, στους 1631 ψηφίσαντες και να εκλέγεται πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. Αιγιαλείας για την επόμενη τριετία.
