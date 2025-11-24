Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ Αχαΐας: Θρίλερ για γερά νεύρα, ολονύχτια καταμέτρηση για την ΔΕΕΠ, ποιος εκλέγεται

Οριακή επικράτηση Μάκη Κατσιγιάννη στην ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας.

24 Νοέ. 2025 7:55
Pelop News

Αναμέτρηση θρίλερ θύμιζε η «μάχη» Κουνάβη – Κατσιγιάννη για τη θέση του προέδρου ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, με τον τελευταίο σύμφωνα με πληροφορίες να κόβει το νήμα την τελευταία στιγμή. Η αναμέτρηση των δύο ανδρών παρουσιάζε μεγάλες διακυμάνσεις στα αποτελέσματα ανάμεσα στη φυσική και την ηλεκτρονική κάλπη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Peloponnisos FM και του pelop.gr τα τελικά αποτελέσματα δείχνουν οριακή επικράτηση του Μάκη Κατσιγιάννη με μόλις 43 ψήφους διαφορά. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα τελικά ανεπίσημα αποτελέσματα ο Μάκης Κατσιγιάννης συγκέντρωσε 5218 ψήφους και ο Αντώνης Κουνάβης 5175.
Πληροφορίες από το περιβάλλον του Αντώνη Κουνάβη αναφέρουν κατατέθηκε ένσταση για επανακαταμέτρηση σε όλα τα εκλογικά.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Αντώνης Κουνάβης κυριάρχησε στη δια ζώσης διαδικασία, σημειώνοντας σημαντικό προβάδισμα σε όλα τα μεγάλα εκλογικά τμήματα του Νομού από τις πρώτες ώρες της καταμέτρησης. Την ίδια στιγμή, όμως, ο Μάκης Κατσιγιάννης κατέγραφε εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, η οποία μάλιστα πήρε παράταση μίας ώρας – έως τις 20:00 – προκειμένου να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα πρόσβασης στο σύστημα.

Μέσα στην μέρα αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για το τελικό αποτέλεσμα, ωστόσο φαίνεται ότι ο Μάκης Κατσιγιάννης θα είναι ο νέος πρόεδρος της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας.

Αναλυτικά αποτελέσματα 

ΔΗΜ.ΤΟ. Βόρειου Τομέα Πάτρας

  • Κουνάβης: 407

  • Κατσιγιάννης: 135

ΔΗΜ.ΤΟ. Κεντρικού Τομέα Πάτρας

1ο Τμήμα

  • Κουνάβης: 169

  • Κατσιγιάννης: 118

2ο Τμήμα

  • Κουνάβης: 205

  • Κατσιγιάννης: 92

3ο Τμήμα

  • Κουνάβης: 220

  • Κατσιγιάννης: 108

4ο Τμήμα

  • Κουνάβης: 199

  • Κατσιγιάννης: 99

ΔΗΜ.ΤΟ. Νοτίου Τομέα Πάτρας

Γ1 Τμήμα

  • Κουνάβης: 256

  • Κατσιγιάννης: 85

Γ2 Τμήμα

  • Κουνάβης: 160

  • Κατσιγιάννης: 120

Γ3 Τμήμα

  • Κουνάβης: 259

  • Κατσιγιάννης: 78

Κλειτορία

  • Κουνάβης: 147

  • Κατσιγιάννης: 86

Καλάβρυτα

  • Κουνάβης: 231

  • Κατσιγιάννης: 173

Ηλεκτρονική κάλπη Αχαΐας

  • Κουνάβης: 1.527

  • Κατσιγιάννης: 2.921

Πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Αιγιάλειας η Ελισάβετ Πίκουλα Μπομποτσιάρη

Αργά το βράδυ ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των δια ζώσης ψήφων για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας στο Αίγιο, με την Ελισάβετ Πίκουλα Μπομποτσιάρη σε συνδυασμό με τις ηλεκτρονικές ψήφους να κόβει πρώτη το νήμα με 19 ψήφους διαφορά.

Συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική ψηφοφορία στην οποία ψήφισαν συνολικά 900 μέλη, ο Ανδρέας Σοφέτης προηγήθηκε με 133 ψήφους, ωστόσο στη δια ζώσης ψηφοφορία έγινε η ανατροπή με την Ελισάβετ Πίκουλα Μπομποτσιάρη να «παίρνει κεφάλι» με 152 ψήφους διαφορά, στους 1631 ψηφίσαντες και να εκλέγεται πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. Αιγιαλείας για την επόμενη τριετία.

Ρεκόρ συμμετοχής 

Η συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη προέδρων και συμβουλίων στις ΔΕΕΠ, στις ΔΗΜ.ΤΟ, καθώς και των συνέδρων ενόψει του Τακτικού Συνεδρίου, ήταν από το πρωί εξαιρετικά υψηλή. Σε όλα τα εκλογικά τμήματα της Πάτρας αλλά και των υπολοίπων περιοχών του Νομού επικράτησε έντονη κινητικότητα, με μέλη να προσέρχονται αδιάκοπα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Αχαΐα κατέγραψε νέο ρεκόρ οργανωμένης βάσης, φτάνοντας τις 18.000 ενεργές εγγραφές και επανεγγραφές. Από αυτά, τα 11.520 μέλη είχαν εγγραφεί για να ψηφίσουν διά ζώσης, ενώ 6.580 επέλεξαν την ηλεκτρονική ψήφο, δείγμα της στροφής μεγάλου μέρους των μελών στις νέες διαδικασίες που έχει υιοθετήσει το κόμμα. Οι κάλπες άνοιξαν στις 8 το πρωί και έκλεισαν στις 7 το απόγευμα.

Μετά το κλείσιμο της διαδικασίας ξεκίνησε η καταμέτρηση, που γρήγορα απέκτησε χαρακτήρα αναμέτρησης… δύο ταχυτήτων. Οι πρώτες εκτιμήσεις έδειχναν ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή, με περισσότερα από 10.000 μέλη να έχουν ψηφίσει διά ζώσης σε όλο τον Νομό. Στην Αιγιάλεια, μάλιστα, η προσέλευση έφτασε τους 1.650 ψηφοφόρους, αριθμός που ξεπερνά τις αντίστοιχες συμμετοχές προηγούμενων εκλογικών διαδικασιών.

Νέα Δημοκρατία – Αχαΐα: Ομαλά και με υψηλή συμμετοχή οι εσωκομματικές εκλογές ΦΩΤΟ

Παρά τη γενικά ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, η ηλεκτρονική ψηφοφορία παρουσίασε κάποια προβλήματα, καθώς χρήστες κατήγγειλαν δυσλειτουργίες στην πλατφόρμα και αδυναμία λήψης ή επαλήθευσης του κωδικού OTP. Τα τεχνικά αυτά ζητήματα στέρησαν από ορισμένα μέλη τη δυνατότητα να συμμετάσχουν, προκαλώντας εύλογο προβληματισμό.

Η τοπική κομματική οργάνωση της Αχαΐας βρέθηκε στο επίκεντρο συζητήσεων στην Πειραιώς. Υψηλόβαθμα κομματικά στελέχη σχολίαζαν με θαυμασμό το γεγονός ότι στην περιοχή σημειώθηκε ρεκόρ εγγραφών (περίπου18.000), που ήταν μεγαλύτερο ακόμη και από ΤΟ της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Συνολικά, 267 αχαιοί υποψήφιοι συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία για ΔΕΕΠ, ΔΗΜ.ΤΟ και συνέδρους.

Σε όλες τις οργανώσεις της Αχαΐας καταγράφηκαν τουλάχιστον δύο υποψηφιότητες για την προεδρία -με τη Δυτική Αχαΐα να καταγράφει τρεις- ενώ αναλόγως διαμορφώθηκαν και τα συνδυαστικά ψηφοδέλτια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
