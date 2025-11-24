Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ Αχαΐας: Θρίλερ για γερά νεύρα, ολονύχτια καταμέτρηση για την ΔΕΕΠ, ποιος εκλέγεται

Αναμέτρηση θρίλερ θύμιζε η «μάχη» Κουνάβη – Κατσιγιάννη για τη θέση του προέδρου ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, με τον τελευταίο σύμφωνα με πληροφορίες να κόβει το νήμα την τελευταία στιγμή. Η αναμέτρηση των δύο ανδρών παρουσιάζε μεγάλες διακυμάνσεις στα αποτελέσματα ανάμεσα στη φυσική και την ηλεκτρονική κάλπη.

οριακή επικράτηση του Μάκη Κατσιγιάννη με μόλις 43 ψήφους διαφορά. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα τελικά ανεπίσημα αποτελέσματα ο Μάκης Κατσιγιάννης συγκέντρωσε 5218 ψήφους και ο Αντώνης Κουνάβης 5175. Σύμφωνα με πληροφορίες του Peloponnisos FM και του pelop.gr τα τελικά αποτελέσματα δείχνουν. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα τελικά ανεπίσημα αποτελέσματα ο Μάκης Κατσιγιάννης συγκέντρωσε 5218 ψήφους και ο Αντώνης Κουνάβης 5175.

Πληροφορίες από το περιβάλλον του Αντώνη Κουνάβη αναφέρουν κατατέθηκε ένσταση για επανακαταμέτρηση σε όλα τα εκλογικά.

Αναλυτικά αποτελέσματα

ΔΗΜ.ΤΟ. Βόρειου Τομέα Πάτρας

Κουνάβης: 407

Κατσιγιάννης: 135

ΔΗΜ.ΤΟ. Κεντρικού Τομέα Πάτρας

1ο Τμήμα

Κουνάβης: 169

Κατσιγιάννης: 118

2ο Τμήμα

Κουνάβης: 205

Κατσιγιάννης: 92

3ο Τμήμα

Κουνάβης: 220

Κατσιγιάννης: 108

4ο Τμήμα

Κουνάβης: 199

Κατσιγιάννης: 99

ΔΗΜ.ΤΟ. Νοτίου Τομέα Πάτρας

Γ1 Τμήμα

Κουνάβης: 256

Κατσιγιάννης: 85

Γ2 Τμήμα

Κουνάβης: 160

Κατσιγιάννης: 120

Γ3 Τμήμα

Κουνάβης: 259

Κατσιγιάννης: 78

Κλειτορία

Κουνάβης: 147

Κατσιγιάννης: 86

Καλάβρυτα

Κουνάβης: 231

Κατσιγιάννης: 173

Ηλεκτρονική κάλπη Αχαΐας

Κουνάβης: 1.527

Κατσιγιάννης: 2.921

Πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Αιγιάλειας η Ελισάβετ Πίκουλα Μπομποτσιάρη

Αργά το βράδυ ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των δια ζώσης ψήφων για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας στο Αίγιο, με την Ελισάβετ Πίκουλα Μπομποτσιάρη σε συνδυασμό με τις ηλεκτρονικές ψήφους να κόβει πρώτη το νήμα με 19 ψήφους διαφορά.

Συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική ψηφοφορία στην οποία ψήφισαν συνολικά 900 μέλη, ο Ανδρέας Σοφέτης προηγήθηκε με 133 ψήφους, ωστόσο στη δια ζώσης ψηφοφορία έγινε η ανατροπή με την Ελισάβετ Πίκουλα Μπομποτσιάρη να «παίρνει κεφάλι» με 152 ψήφους διαφορά, στους 1631 ψηφίσαντες και να εκλέγεται πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. Αιγιαλείας για την επόμενη τριετία.

