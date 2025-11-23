Νέα Δημοκρατία – Αχαΐα: Ομαλά και με υψηλή συμμετοχή οι εσωκομματικές εκλογές ΦΩΤΟ

Με μεγάλη συμμετοχή και απόλυτη ομαλότητα διεξάγονται από νωρίς το πρωί της Κυριακής 23 Νοεμβρίου οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη τη χώρα.

Συνολικά 122.546 ενεργά μέλη του κόμματος προσέρχονται στις κάλπες για να εκλέξουν τους νέους Προέδρους και τα μέλη των Συμβουλίων των 59 Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και των 330 Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ), συνολικά 2.500 τοπικούς εκπροσώπους. Παράλληλα εκλέγονται και 1.000 σύνεδροι που θα συμμετάσχουν στο επόμενο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Ιδιαίτερα υψηλή είναι η συμμετοχή στην Αχαΐα, όπου οι εγγραφές ξεπερνούν τις 18.000 και 267 υποψήφιοι διεκδικούν θέσεις στις ΔΗΜΤΟ, τις ΔΕΕΠ και την εκπροσώπηση στο Συνέδριο.

Τα εκλογικά κέντρα στην Αχαΐα:

– Κέντρο Πόλεως Πάτρας: Στρούμπειο – 2ο Δημοτικό Σχολείο (Μαιζώνος 26)

4 εκλογικά τμήματα

– Βόρειος Τομέας Πάτρας: 34ο Δημοτικό Σχολείο – Ανθούπολη, έναντι Τροχαίας

3 εκλογικά τμήματα

– Νότιος Τομέας Πάτρας: 5ο Γυμνάσιο (πλατεία Μαρούδα)

3 εκλογικά τμήματα

– Ερύμανθος: Δημαρχείο Χαλανδρίτσας

1 εκλογικό τμήμα

– Δυτική Αχαΐα: Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας

3 εκλογικά τμήματα

– Καλάβρυτα: ΚΕΠ (Αγίου Αλεξίου 35)

1 εκλογικό τμήμα

– Κλειτορία: ΚΕΠ Κλειτορίας (κεντρική πλατεία)

1 εκλογικό τμήμα

– Αιγιαλεία: Πολιτιστικό Κέντρο «Αλέκος Μέγαρης»

3 εκλογικά τμήματα

Οι ψηφοφόροι θα παραλαμβάνουν τρία χρωματικά διαφοροποιημένα ψηφοδέλτια:

ΔΕΕΠ Αχαΐας: Στην κορυφή οι υποψήφιοι πρόεδροι, ακολουθούν όλα τα μέλη.

ΔΗΜΤΟ: Ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για πρόεδρο και μέλη.

Σύνεδροι: Τρίτο ψηφοδέλτιο αποκλειστικά για την εκλογή συνέδρων.

Ορια σταυροδοσίας ανά όργανο:

ΔΕΕΠ Αχαΐας: έως 5 σταυροί (εκλέγονται 15)

ΔΗΜΤΟ Αιγιαλείας: έως 4 σταυροί (εκλέγονται 13)

ΔΗΜΤΟ Καλαβρύτων: έως 3 σταυροί (εκλέγονται 9)

Βόρειος Τομέας Πάτρας: έως 3 σταυροί (εκλέγονται 11)

Κέντρο Πόλεως Πατρών: έως 5 σταυροί (εκλέγονται 15)

Νότιος Τομέας Πάτρας: έως 3 σταυροί (εκλέγονται 11)

ΔΗΜΤΟ Ερυμάνθου: έως 2 σταυροί (εκλέγονται 7)

ΔΗΜΤΟ Δυτικής Αχαΐας: έως 3 σταυροί (εκλέγονται 9)

Σύνεδροι: Δυνατότητα επιλογής έως 8 υποψηφίων.

