Μαζική κυβερνοεπίθεση σε Ουκρανία, ΝΑΤΟ και Βαλκάνια – Στο στόχαστρο και το ΓΕΕΘΑ

Εκτεταμένη επιχείρηση κυβερνοκατασκοπείας, που αποδίδεται σε χάκερ συνδεόμενους με τη Ρωσία, έφερε στο φως το Reuters, προκαλώντας ανησυχία σε στρατιωτικούς και κυβερνητικούς κύκλους σε Ευρώπη και ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, παραβιάστηκαν εκατοντάδες λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εισαγγελέων και αξιωματούχων στην Ουκρανία, σε χώρες του ΝΑΤΟ, αλλά και στα Βαλκάνια. Ανάμεσα στους στόχους περιλαμβάνονται και 27 email που ανήκουν στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Αδιαβάθμητοι λογαριασμοί – Δεν διακινήθηκαν απόρρητα δεδομένα

Πηγές αναφέρουν ότι οι λογαριασμοί που παραβιάστηκαν στο ΓΕΕΘΑ ήταν αδιαβάθμητοι, γεγονός που σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση απόρρητων εγγράφων ή ευαίσθητων πληροφοριών.

Για τις διαβαθμισμένες επικοινωνίες, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν ειδικά προστατευμένα συστήματα, με πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας. Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αφορά αυτή την κατηγορία, ενώ σε ανάλογες περιπτώσεις παρεμβαίνει η αρμόδια Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας του ΓΕΕΘΑ.

Πώς αποκαλύφθηκε η διαρροή

Τα δεδομένα της επίθεσης δεν εντοπίστηκαν από τις αρχές, αλλά εκτέθηκαν κατά λάθος στο διαδίκτυο από τους ίδιους τους δράστες. Την ύπαρξή τους αποκάλυψε η ομάδα ερευνητών κυβερνοασφάλειας Ctrl-Alt-Intel.

Οι ειδικοί εντόπισαν αρχεία καταγραφής επιθέσεων, καθώς και χιλιάδες υποκλαπέντα email, τα οποία είχαν παραμείνει εκτεθειμένα στο διαδίκτυο, προσφέροντας πολύτιμα στοιχεία για την έκταση της επιχείρησης.

Στο μικροσκόπιο η ομάδα «Fancy Bear»

Η έρευνα αποδίδει την επίθεση στην ομάδα χάκερ Fancy Bear, η οποία στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί για εκτεταμένες επιχειρήσεις κυβερνοκατασκοπείας.

Δύο ανεξάρτητοι ειδικοί συμφώνησαν ότι τα στοιχεία «δείχνουν» προς τη Μόσχα, ωστόσο διατηρούν επιφυλάξεις ως προς την ακριβή ταυτότητα των δραστών. Η Ρωσία, πάντως, έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε τέτοιες επιχειρήσεις.

Στόχοι σε Ουκρανία και ΝΑΤΟ

Ιδιαίτερα εκτεταμένες ήταν οι παραβιάσεις σε ουκρανικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων υπηρεσίες που ασχολούνται με την καταπολέμηση της διαφθοράς και τον εντοπισμό συνεργατών της Ρωσίας. Στους στόχους περιλαμβάνονται η Ειδική Εισαγγελία Άμυνας και η Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ARMA), καθώς και εκπαιδευτικό κέντρο εισαγγελέων στο Κίεβο.

Παράλληλα, επιθέσεις καταγράφηκαν και εκτός Ουκρανίας. Στη Ρουμανία, οι χάκερ απέκτησαν πρόσβαση σε δεκάδες λογαριασμούς που συνδέονται με την Πολεμική Αεροπορία, ακόμη και σε διευθύνσεις που σχετίζονται με βάσεις του ΝΑΤΟ.

Αντίστοιχα περιστατικά εντοπίστηκαν σε Βουλγαρία και Σερβία, ενώ τα στοιχεία δείχνουν ότι οι επιθέσεις επεκτάθηκαν και σε πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους, καθώς και σε δημόσιους φορείς.

Σιωπή από τη Μόσχα

Η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα για σχόλιο, ενώ η Μόσχα συνεχίζει να απορρίπτει τις κατηγορίες περί κυβερνοκατασκοπείας.

Το περιστατικό, αν και δεν θεωρείται νέο, αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την αυξανόμενη ένταση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, με τις ψηφιακές επιθέσεις να αποτελούν πλέον βασικό εργαλείο γεωπολιτικής αντιπαράθεσης.

