Μαζική συγκέντρωση στο Σύνταγμα για την Πρωτομαγιά – Μηνύματα συνέχισης των αγώνων

Με μαζική συμμετοχή εργαζομένων από διαφορετικούς κλάδους πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα η απεργιακή συγκέντρωση για την Εργατική Πρωτομαγιά, που διοργανώθηκε από το ΠΑΜΕ και συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Στη συγκέντρωση έδωσαν το «παρών» εργαζόμενοι κάθε ηλικίας, νέοι και νέες, καθώς και σωματεία – ανάμεσά τους και νεοσύστατα – στέλνοντας μηνύματα υπέρ της προάσπισης των εργασιακών δικαιωμάτων. Κεντρικό σύνθημα αποτέλεσε η ανάγκη ενίσχυσης των διεκδικήσεων, με φόντο τις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις.

Το «παρών» στην κινητοποίηση έδωσε και ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Αναφορές στην ιστορία και το σήμερα

Η συγκέντρωση περιλάμβανε αναφορές σε ιστορικούς σταθμούς του εργατικού κινήματος, όπως το Σικάγο του 1886 και την Καισαριανή του 1944, υπογραμμίζοντας τη συνέχεια των αγώνων της εργατικής τάξης. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τις διεκδικήσεις, εστιάζοντας σε ζητήματα που αφορούν τις συνθήκες εργασίας και το επίπεδο διαβίωσης.

Σε ομιλία του, ο Γιώργος Πέρρος, μέλος της Γραμματείας του ΠΑΜΕ, αναφέρθηκε στη σημασία της Πρωτομαγιάς ως ημέρας μνήμης αλλά και συνέχειας των κοινωνικών αγώνων, τονίζοντας ότι αποτελεί σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές εργαζομένων.

Συνθήματα και προσυγκεντρώσεις

Από νωρίς το πρωί, σε διάφορα σημεία της Αθήνας πραγματοποιήθηκαν προσυγκεντρώσεις, με συνθήματα που παρέπεμπαν στην ιστορική διαδρομή του εργατικού κινήματος αλλά και σε σύγχρονες κοινωνικές διεκδικήσεις. Οι κινητοποιήσεις αυτές έδωσαν τον τόνο της ημέρας και οδήγησαν στη μαζική συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

Πολιτιστικό πρόγραμμα και συμβολικές στιγμές

Η εκδήλωση ξεκίνησε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με τη συμμετοχή μουσικών και ερμηνευτών. Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η απόδοση τραγουδιών με ιστορικό και κοινωνικό περιεχόμενο, καθώς και η συμμετοχή χορωδίας υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Χρήστος Κολόβος.

Παράλληλα, απαγγέλθηκαν κείμενα και παρουσιάστηκαν μουσικά έργα εμπνευσμένα από τους αγώνες της εργατικής τάξης, ενισχύοντας τον συμβολικό χαρακτήρα της ημέρας.

Μηνύματα διεθνιστικής αλληλεγγύης

Στο πλαίσιο της συγκέντρωσης εκφράστηκαν και μηνύματα διεθνιστικής αλληλεγγύης. Ο Μοχάμεντ Ικνάιμπι, εκπροσωπώντας τη Γενική Ένωση Παλαιστινίων Εργατών, αναφέρθηκε στη σημασία της κοινής δράσης των λαών για ζητήματα ειρήνης και δικαιωμάτων.

Συνθήματα αλληλεγγύης προς λαούς που βρίσκονται σε εμπόλεμες ή δύσκολες συνθήκες ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, αναδεικνύοντας τον διεθνή χαρακτήρα της Πρωτομαγιάς.

Τήρηση σιγής και επόμενα ραντεβού

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στους αγώνες του εργατικού κινήματος. Στη συνέχεια, οι συγκεντρωμένοι ανανέωσαν το «ραντεβού» τους για τις επόμενες κινητοποιήσεις, με επόμενο σταθμό τη Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης στις 17 Μαΐου.

Η φετινή Πρωτομαγιά στην Αθήνα ανέδειξε, για ακόμη μία φορά, τη σημασία της ημέρας ως σημείου συνάντησης μνήμης, διεκδίκησης και συλλογικής έκφρασης.

