Με 34άρι τον Κίερ ο Απόλλων συνέχισε το σερί με Σαρωνίδα
Νίκησε 86-79 με τον Αμερικανό να κάνει όργια με 21 πόντους στην επανάληψη
Διαιτητές: Αναστασίου-Αναστασόπουλος-Οικονόμου Ι.
Δεκάλεπτα: 23-31, 41-47, 60-65, 79-86
ΣΑΡΩΝΙΔΑ (Γεωργαντάς): Οουαντίντζο 1, Κοντούδης 6, Παξινός 10 (2), Δελίδης 9 (1), Παπαζήσης 28 (4), Καππής 4, Βισέντιν 13, Κατωπόδης 8 (2).
ΑΠΟΛΛΩΝ (Τζαμάκος): Kιέρ 34 (1), Χειλάρης 18 (4), Παπαφώτιου 12 (2), Μανάκας 8 (1), Κωττάς 7, Παύλος 7 (1), Βαλκανάς, Καλύβας, Τζουανόπουλος .
